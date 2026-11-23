Στη δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της υγείας, με έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ιατρική τεχνολογία και την εκπαίδευση ιατρικών ομάδων, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο διεθνές συνέδριο ELNET στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας με τίτλο «Innovation, Technology & Scientific Cooperation», ο υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, δήλωσε: “Είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό για εμάς στην Ελλάδα να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με το Κράτος του Ισραήλ. Θεωρώ ότι το Ισραήλ είναι μια θαυμαστή χώρα, ένα πραγματικό θαύμα της σύγχρονης ανθρώπινης ιστορίας.

Έχει καταφέρει να διαθέτει κορυφαία ιατρική τεχνολογία, μερικά από τα καλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο, εξαιρετικούς γιατρούς και σημαντικά ιατρικά επιτεύγματα. Ως υπουργός Υγείας θέλω να συμβάλω στη μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας και αυτής της γνώσης από το Ισραήλ στην Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα προσφέρει πολύ καλύτερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στον ελληνικό λαό”.

Ο υπουργός ανέφερε ότι ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια πριν από δυόμισι χρόνια, τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέγραψε με τον τότε υπουργό Υγείας του Ισραήλ ένα Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της υγείας.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε οργανώθηκαν πολλές διαδικτυακές συναντήσεις, με την τεχνική υποστήριξη του Ισραήλ, και ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας πολλές ιδέες και πρακτικές τόσο από το Ισραήλ όσο και από την Ευρώπη.

“Τις τελευταίες, όμως, εβδομάδες, με τη βοήθεια της πρέσβειράς του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Pninat Yannay, καταφέραμε να υπογράψουμε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με το Νοσοκομείο “Sheba”. Επισκέφθηκα το νοσοκομείο πριν από δύο ημέρες και έχουμε ήδη ξεκινήσει μια ιδιαίτερα μεγάλη συνεργασία με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά νοσοκομεία.

Αυτή τη στιγμή συγκροτούμε τις ιατρικές ομάδες που θα έρθουν εδώ, στο “Sheba”, προκειμένου να εκπαιδευτούν εκ νέου, να γνωρίσουν νέα πρωτόκολλα εργασίας και να συμβάλουν στη μεταφορά νέων ιατρικών τεχνολογιών από το Ισραήλ στην Ελλάδα, προωθώντας έτσι καλύτερες υπηρεσίες υγείας για τους δικούς μας πολίτες”, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog, τον υπουργό Εξωτερικών και Εσωτερικών του Ισραήλ Gideon Sa’ar καθώς και τον πρώην πρωθυπουργό Yair Lapid.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο κ. Γεωργιάδης μετέβη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπου τον υποδέχθηκε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄.

Ο Υπουργός Υγείας παρέστη στη Δοξολογία και στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 21 ετών από την ενθρόνιση του Πατριάρχη, εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση.

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας πραγματοποίησε επισκέψεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Hadassah» και το Ιατρικό Κέντρο «Sheba», όπου συναντήθηκε με τις διοικήσεις και τους διευθυντές κλινικών, ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου ενημερώθηκε για τη λειτουργία των τμημάτων και συζήτησε τις προοπτικές μεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από το Ισραήλ στην Ελλάδα, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Μιλώντας σε ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι έχουν οικοδομηθεί πάνω σε εξαιρετικά στέρεες βάσεις, ενώ εξέφρασε τον σεβασμό του στον ισραηλινό λαό για όσα έχει καταφέρει μέσα σε λίγες δεκαετίες.