Αδ. Γεωργιάδης: «Απατεώνισσα η Γάκα» – Χρησιμοποίησε το μηχάνημα χωρίς να πάρει την άδεια του ΙΣΑ

ε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην υπόθεση Μαζωνάκη και στην προφυλακισμένη ιατρό Ιωάννα Γάκα, χαρακτηρίζοντάς την «κοινή απατεώνα» και υποστηρίζοντας ότι παραβίασε εν γνώσει της την κείμενη νομοθεσία, αποκρύπτοντας από τους ελέγχους και χρησιμοποιώντας παράνομα το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η ιατρός γνώριζε πως δεν είχε δικαίωμα να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

«Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας που παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων και η κυρία έκρυβε το μηχάνημα και έσβηνε τα ραντεβού για να μην την πιάσει ο έλεγχος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ο ίδιος προχώρησε παράλληλα σε αναλυτική παρουσίαση του ιστορικού λειτουργίας του ιατρείου, καθώς και των διαδοχικών ελέγχων που, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε στη Βουλή, η άδεια λειτουργίας του ιατρείου είχε χορηγηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2004, ενώ έκτοτε πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις 28 Ιουνίου 2013, στις 3 Οκτωβρίου 2018, στις 17 Ιανουαρίου 2024, στις 25 Ιουλίου 2025, στις 9, 17 και 25 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και στις 23 Ιουλίου 2026.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην τελευταία ημερομηνία, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμη για την υπόθεση, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε:

«Στις 12/12/2004 δόθηκε η άδεια ιατρείου. Έκτοτε έγιναν έλεγχοι από τον ΙΣΑ στις 28/6/2013, 3/10/2018, 17/1/24, 25/7/2025, 9/9/2025, 17/9/2025, 25/9/2025 και στις 23/7/2026 που είναι η επίμαχη ημερομηνία κατά την οποία η Γάκα έστειλε γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε και ο ΙΣΑ της είπε ότι πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει να εξεταστεί γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με την δήλωσή της. Το είχε δηλώσει ως συνοδό μηχάνημα Οζονοθεραπείας και έπρεπε να εξεταστεί για το 2ο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου αλλά πριν από αυτό έγινε το περιστατικό με τον Μαζωνάκη».

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η απλή γνωστοποίηση της ύπαρξης ενός μηχανήματος δεν συνεπάγεται και δικαίωμα άμεσης χρήσης του, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση από τον ΙΣΑ.

«Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα και μέχρι να πάρεις την έγκριση λειτουργίας του από τον ΙΣΑ δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς. Άρα η Γάκα έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ και δεν τον περίμενε», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδη αναφέρθηκε παράλληλα και στους μηχανισμούς ελέγχου του υπουργείου Υγείας. Όπως σημείωσε, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ελέγχου αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα των αρμόδιων υπηρεσιών να εντοπίζουν πιθανές παραβάσεις που ενδέχεται να μην αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί κατάργησης του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές υπηρεσίες ενσωματώθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

«Η ένταξη τους σε μια ανεξάρτητη αρχή κάνει την δράση τους λειτουργικότερη και τους ελέγχους ανεξάρτητους», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι και κατά την περίοδο λειτουργίας του προηγούμενου συστήματος επιθεωρητών είχαν καταγραφεί περιπτώσεις απατεώνων που, όπως είπε, κατάφερναν να δρουν ανενόχλητοι.