Άδ. Γεωργιάδης: Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας της Ευρωπαίας Εισαγγελέα

«Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας, είναι σχεδόν σταλινισμός», σχολίασε ο υπουργός Υγείας μιλώντας για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στις δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, κάνοντας λόγο για «σοβαρή και δημόσια σύγκρουση» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Αρείου Πάγου σχετικά με την αρμοδιότητα ανανέωσης των εισαγγελέων.

Υποστήριξε ότι η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι λανθασμένη και ότι το ζήτημα θα πρέπει να κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να υπάρχει θεσμός που να αυτοανανεώνεται επ’ αόριστον».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τα προβλήματα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, γι’ αυτό και προχώρησε στη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση για αντιμετώπιση των παθογενειών.

«Όσοι με βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να μου απαντήσουν για το άρθρο 90, εγώ που έχω ορκιστεί στο Σύνταγμα δεν πρέπει να το τηρώ;», επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας μεταξύ άλλων και τις πρόσφατες τοποθετήσεις της Λάουρα Κοβέσι. «Η κυρία Κοβέσι σε ερώτηση αν βλέπει μεγαλύτερο ποσοστό διαφθοράς είπε όχι δεν αποτελεί η Ελλάδα εξαίρεση. Είναι αντίθετο αυτό με την κυβερνητική πολιτική; Έστω και με καθυστέρηση καταργήσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πήγαμε στην ΑΑΔΕ», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Το ξεφούσκωμά της κ. Καρυστιανού είναι μικρότερο από ό,τι περίμενα, εκμηδενίζει Ζωή και Βελόπουλο. Έχουμε εδώ κοινό πολιτικό χώρο και θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους», τόνισε παράλληλα ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι πιθανή κάθοδος της Μαρίας Καρυστιανού θα επηρεάσει κυρίως τον ίδιο πολιτικό χώρο με την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, σημειώνοντας ότι «υπάρχει κοινό ακροατήριο που θα ανταγωνιστούν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε καταγγελία εργαζόμενης κατά της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν έλαβε τη δημοσιότητα που θα είχε αν αφορούσε άλλο πολιτικό πρόσωπο.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε τα εξής: «Πρώην εργαζόμενή της έχει κάνει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι την είχε απλήρωτη και της έκανε εργασιακό μπουλινγκ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ζητήσει πόσες αναβολές. Αν γινόταν σε ιδιωτική επιχείρηση θα έβγαινε πρώτη. Έκανε μήνυση στον ελεγκτή για να σταματήσει τον έλεγχο εναντίον της εκμεταλλευόμενη τη βουλευτική ασυλία της. Αν αυτό δεν είναι υποκρισία… Αν αυτό το είχα κάνει εγώ θα με παίζατε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν παίζει πουθενά».

ΕΣΥ: 1.000 νέες θέσεις γιατρών και σχέδιο για νοσηλευτές

Στο μέτωπο της υγείας, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα προκηρύσσονται 1.000 θέσεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ, εκτιμώντας ότι «στις περισσότερες θα υπάρξει ανταπόκριση», καθώς –όπως είπε– η ροή προσλήψεων έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα νησιά, τονίζοντας ότι φέτος αναμένεται να έχουν «τα λιγότερα κενά εδώ και πολλά χρόνια», χάρη σε συνδυασμό κρατικών κινήτρων, δωρεών και τοπικών πρωτοβουλιών.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους νοσηλευτές. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή. «Απολύτως αποδεχόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα και έχουμε ευθύνη να κάνουμε το επάγγελμα πιο ελκυστικό», σημείωσε.

Εμφάνιση με ολόγραμμα και συμμετοχή στο Φόρουμ των Δελφών

Ο υπουργός περιέγραψε τη διπλή του παρουσία –στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ταυτόχρονα σε συνέδριο του ΕΚΑΒ– μέσω ολογράμματος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «πολύ υψηλής ποιότητας τεχνολογία», η οποία, όπως είπε, «αν δεν το ανέφερε κανείς, δύσκολα θα γινόταν αντιληπτό ότι δεν ήταν φυσική παρουσία».

Με χιούμορ σχολίασε τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι «σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι όχι».