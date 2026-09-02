Αχαΐα: Σκότωσε αδέσποτο σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα

Κτηνωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Κλειτορία Αχαΐας, όταν ένας άνδρας σκότωσε αδέσποτο σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας πυροβόλησε μέχρι θανάτου το άτυχο τετράποδο και στη συνέχεια διέφυγε με το αυτοκίνητο του από το σημείο.

Μετά από καταγγελία, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του δράστη, τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια και μια θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα, που κατείχε νόμιμα ο κατηγορούμενος.