ΑΑΔΕ: Τα επιτεύγματα της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης και τη στροφή σε στοχευμένους, «data-driven» ελέγχους, αναδεικνύει η ετήσια έκθεση Annual Report on Taxation 2026 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το myDATA, το οποίο η Κομισιόν παρουσιάζει ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της δήλωσης εισοδήματος επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων, αλλά και για την καλύτερη φορολογική αξιοποίηση των δεδομένων.

Η έκθεση επισημαίνει ότι το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη διαβίβαση και τη φορολογική αξιοποίηση των δεδομένων και εκτιμά ότι η πλήρης εφαρμογή του συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Παράλληλα, καταγράφεται η ανάπτυξη προηγμένων, data-driven εργαλείων για την αξιολόγηση κινδύνων φορολογικής συμμόρφωσης και τη στοχευμένη διενέργεια φορολογικών ελέγχων. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και τον καλύτερο προσανατολισμό των ελεγκτικών πόρων στις υποθέσεις υψηλότερου κινδύνου.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης:

Στη συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό έργο που περιλάμβανε αξιολόγηση TADAT και ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων και καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων

Στην τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του PillarTwo, την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών και την ανάπτυξη συνεκτικής μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου

Στη συμβολή της ψηφιοποίησης στη μείωση του διοικητικού βάρους για πολίτες, επιχειρήσεις και φορολογική διοίκηση

Στην ανάγκη συνδυασμού των αποτελεσματικών ελέγχων με απλούστερες διαδικασίες, φορολογική βεβαιότητα και καλύτερη υποστήριξη των φορολογουμένων

Ως προς τα φορολογικά έσοδα, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κρατών μελών στη συμμετοχή του ΦΠΑ στο συνολικό φορολογικό μείγμα κατά την περίοδο 2014-2024, με άνοδο κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της σχετικής βαρύτητας των εσόδων ΦΠΑ.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η έκθεση καταγράφει τη σταθερή μετάβαση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό και data-driven μοντέλο λειτουργίας. Με εργαλεία όπως το myDATA, την αξιοποίηση των δεδομένων και τη στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, περιορίζουμε τη φοροδιαφυγή και μειώνουμε τα διοικητικά βάρη για τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους πολίτες. Στόχος μας είναι μια φορολογική διοίκηση, που συνδυάζει την αποτελεσματική εποπτεία με την απλότητα, τη φορολογική βεβαιότητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Μια διοίκηση δίκαιη, αξιόπιστη και αντάξια της εμπιστοσύνης των πολιτών».