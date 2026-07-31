ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο μετά από απειλή σε ελεγκτές ότι θα στείλει «μπράβους»

Απύθμενο θράσος είχε ελεγχόμενος από την Θάσο, ο οποίος είχε εντοπιστεί να εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο προϊόντων. Εξαιτίας αυτού, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε δέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού.

Μόλις ο ίδιος διαπίστωσε ότι τα χρήματα είναι δεσμευμένα, πήρε τηλέφωνο τους ελεγκτές του Τελωνείου Καβάλας, που είχαν κάνει τον σχετικό έλεγχο για λαθρεμπορία, και τους απείλησε ότι, αν δεν απελευθερώσουν τα χρήματα, θα στείλει «γνωστή συμμορία» της Καβάλας για «συμμόρφωση»: «Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι».

Οι ελεγκτές κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε σχετική δικάσιμος.