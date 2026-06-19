ΑΑΔΕ: Στην υπηρεσία των φορολογουμένων το πρώτο myPoint – Νέες ψηφιακές λειτουργίες για τις φορολογικές διαδικασίες

Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, εφαρμόζει από σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη Φορολογική Διοίκηση.

Πρόκειται για το πρώτο – από τα συνολικά 15 που θα δημιουργηθούν έως το τέλος του έτους – «σημείο» εξυπηρέτησης (myPoint) στον Χολαργό, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες και χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας για κάθε υπόθεσή τους.

Με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου myPoint, η Φορολογική Διοίκηση, επιχειρεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης μετασχηματίζονται σταδιακά σε σύγχρονους κόμβους, οι οποίοι θα λειτουργούν με ενιαία πρότυπα, καλύτερη οργάνωση και αυξημένη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Το myPoint θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνεται ένα ενιαίο πλαίσιο εξυπηρέτησης, στο οποίο ο πολίτης θα μπορεί να επιλέγει αν θα εξυπηρετηθεί ψηφιακά, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσής του.

Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού

Μέσω σύγχρονων e-εργαλείων, η ΑΑΔΕ, προχωρά εντός του 2026 σε ένα ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φορολογικών υπηρεσιών με ταχύτερες υπηρεσίες και λιγότερη γραφειοκρατία για πολίτες και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν:

Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης , όπου θα συγκεντρώνεται η φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες, κωδικοποιημένους νόμους και διοικητικές αποφάσεις ώστε να διευκολύνονται στην κατανόηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους.

, όπου θα συγκεντρώνεται η φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες, κωδικοποιημένους νόμους και διοικητικές αποφάσεις ώστε να διευκολύνονται στην κατανόηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων αναβαθμίζεται με νέα ψηφιακά εργαλεία , ενώ η ενοποίηση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και ο ψηφιακός βοηθός, ο οποίος θα παρέχει άμεσες απαντήσεις και εξατομικευμένη καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο.

, ενώ η ενοποίηση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και ο ψηφιακός βοηθός, ο οποίος θα παρέχει άμεσες απαντήσεις και εξατομικευμένη καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα βελτιώνεται και επεκτείνεται η λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, θα μειώνουν τον χρόνο αναμονής, ενώ ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης παρακολουθεί όλα τα ερωτήματα, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένες και ακριβείς απαντήσεις από τη Φορολογική Διοίκηση.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Μεταξύ των νέων ψηφιακών υπηρεσιών της εφορίας περιλαμβάνονται: