ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 στην πλατφόρμα myAGRO

Σε λειτουργία είναι από σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, η εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2026, στη νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAGRO (myagro.aade.gr) της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr).

Oι όροι και η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2026, για τη δήλωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τη χορήγηση των προβλεπόμενων αγροτικών ενισχύσεων καθορίζονται με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1161/2026.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε η διαδικασία υποβολής να έχει λιγότερη χειροκίνητη καταχώριση, μεγαλύτερη αξιοποίηση επίσημων δεδομένων και έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες.

Ειδικότερα, η νέα αίτηση για την ΕΑΕ 2026:

• μεταβαίνει από την εκτεταμένη χειροκίνητη καταχώριση σε περισσότερο αυτόματη ροή συμπλήρωσης,

• προσυμπληρώνεται με περισσότερα στοιχεία από την αίτηση του προηγούμενου έτους και από επίσημα πληροφοριhttps://www.ertnews.gr/tag/aade/ακά συστήματα, αξιοποιώντας τα δεδομένα που τηρεί η ΑΑΔΕ (όπως Φορολογικό Μητρώο, Ε9, myDATA, δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες δημόσιες αρχές.

• εισάγει κεντρική ψηφιακή διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων,

• συνδέει κάθε ενέργεια με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο και φορέα,

• πραγματοποιεί ψηφιακούς και γεωχωρικούς ελέγχους κατά τη συμπλήρωση,

• αξιοποιεί το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα δεδομένα του Κτηματολογίου,

• εντοπίζει ασυμφωνίες πριν από την οριστική υποβολή,

• μειώνει τις επανακαταχωρίσεις και την ανάγκη προσκόμισης δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα στη Δημόσια Διοίκηση.

• προβλέπει κωδικό QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος από 28/8/2026.

Αιτήσεις και από νέους επαγγελματικούς κλάδους

Επίσης, για πρώτη φορά, διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών. Εκτός από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, στον κύκλο των εξουσιοδοτούμενων προστίθενται λογιστές και λογιστικά γραφεία, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων και τη δέουσα επιμέλεια

Για όλα τα πρόσωπα αυτά τίθενται κανόνες αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων και δέουσας επιμέλειας κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, οι οποίες θα εξειδικευθούν με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τέλος στην ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων

Περαιτέρω, για πρώτη φορά, ενόψει της έναρξης λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), οι υποβάλλοντες τις αιτήσεις τηρούν αντίγραφα των μισθωτηρίων στο φάκελο τεκμηρίωσης της αίτησης, αλλά δεν ζητείται η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων στην πλατφόρμα myAGRO, καθώς οι μισθώσεις αυτές είτε έχουν δηλωθεί στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ είτε θα δηλωθούν στο ΜΙΔΑ.

Βελτίωση ποιότητας δεδομένων – φραγμοί σε απατηλές πρακτικές

Η απλούστευση της διαδικασίας λειτουργεί ως μηχανισμός βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων. Ταυτόχρονα, μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων δεδομένων και της θέσπισης κανόνων για τις προσβάσεις όσων υποβάλλουν τις αιτήσεις σε στοιχεία και πληροφορίες, τίθενται φραγμοί στη χρησιμοποίηση πληροφοριών για απατηλούς σκοπούς.

Κρίσιμες ημερομηνίες

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου 2026.

Ανάλογα με τον χρόνο υποβολής:

• για αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή ενισχύσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2026,

• για αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 16 Οκτωβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων στη νέα αίτηση

Με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων και τη διαμόρφωση σταθερού διαύλου συνεργασίας κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση εργασίας, κατά την οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά η νέα πλατφόρμα, οι λειτουργίες της ΕΑΕ 2026, η διαδικασία των ψηφιακών εξουσιοδοτήσεων και ο μηχανισμός υποστήριξης των χρηστών στους εμπλεκόμενους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς. Η συνάντηση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της ΑΑΔΕ στο YouTube, με δυνατότητα υποβολής έγγραφων ερωτήσεων στο chat του καναλιού.

Υποστήριξη μέσω my1521

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της νέας ΕΑΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 – Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ:

• Tηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση για κλήσεις εσωτερικού, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 – 20:00.

• Ψηφιακά: Μέσω του my1521 (24/7), επιλέγοντας «Υποβολή Ερωτήματος» και στη συνέχεια τη σχετική θεματική ενότητα για τις αγροτικές ενισχύσεις και την ΕΑΕ 2026.

Κατά την ψηφιακή υποβολή, ο χρήστης επιλέγει τη θεματική ενότητα, την κατηγορία, το θέμα και το υπόθεμα του ερωτήματος και στη συνέχεια συνδέεται με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε λόγο για ένα μεγάλο βήμα προς μια απλούστερη, ασφαλέστερη και περισσότερο διαφανή διαδικασία υποβολής, αξιοποιώντας στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και θέτοντας φραγμούς σε απατηλές πρακτικές.

«Το κυριότερο, από σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ένα ψηφιακό σύστημα που ανήκει και ελέγχεται πλήρως από την Ελληνική Πολιτεία» συμπλήρωσε, προσθέτοντας «συνεχίζουμε από κοινού, με στόχο την αξιόπιστη υποβολή των αιτήσεων, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των γεωργών και την έγκαιρη και ορθή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται».