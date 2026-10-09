ΑΑΔΕ: Πρόστιμα 1,3 εκατ. ευρώ για παραβάσεις στην αγορά – 11.000 έλεγχοι στον Σεπτέμβριο

Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μετά από περισσότερους από 11.000 ελέγχουςπου πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στην τήρηση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, αλλά και σε παραβάσεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και τη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν προϊόντα απομίμησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις και καταστροφές προϊόντων που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται, με την Ανεξάρτητη Αρχή να εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση παραβατικών πρακτικών και την προστασία των καταναλωτών. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα επόμενα αποτελέσματα των ελέγχων και στις νέες κυρώσεις που ενδέχεται να ανακοινωθούν.