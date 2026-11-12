ΑΑΔΕ: Πληρώθηκαν 5,7 εκατ. ευρώ σε 3.171 παραγωγούς – Εκτός προκαταβολής 552 κτηνοτρόφοι

Ολοκληρώθηκε η καταβολή 5,7 εκατ. ευρώ σε 3.171 παραγωγούς, στο πλαίσιο της προκαταβολής του 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για το 2026, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η πληρωμή αφορά κυρίως κτηνοτρόφους που είχαν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έως τις 25 Σεπτεμβρίου και είχαν ζητήσει κατανομή βοσκοτόπων, ενώ 552 κτηνοτρόφοι έμειναν εκτός της συγκεκριμένης καταβολής λόγω εκκρεμοτήτων ή ζητημάτων που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, από τους 3.171 δικαιούχους που πληρώθηκαν, οι 3.103 είναι κτηνοτρόφοι και οι 68 γεωργοί. Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε ανήλθε σε 5.708.466,85 ευρώ πριν από τους προβλεπόμενους συμψηφισμούς, ενώ το ποσό που καταβλήθηκε μετά τους συμψηφισμούς διαμορφώθηκε σε 5.696.840,74 ευρώ.

Με τη νέα καταβολή, και σε συνέχεια της πληρωμής της 31ης Οκτωβρίου, ο συνολικός αριθμός των παραγωγών που έχουν λάβει προκαταβολή ανέρχεται σε 23.024, με το ύψος των ενισχύσεων να φτάνει τα 13.547.050,44 ευρώ πριν από τους συμψηφισμούς.

Όπως διευκρινίζει η ίδια ανακοίνωση, τα ποσά πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι μέσω της εφαρμογής «Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» στο myAADE και οι οποίοι έχουν προσυμπληρωθεί στην ΕΑΕ 2026.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη πληρωμή, στις 31 Οκτωβρίου, είχαν συμπεριληφθεί 92 κτηνοτρόφοι που είχαν δηλώσει αποκλειστικά ιδιωτικό βοσκότοπο.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις με αίτημα κατανομής βοσκοτόπων, έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 είχαν υποβληθεί συνολικά 3.655 αιτήσεις.

Από τη νέα πληρωμή εξαιρέθηκαν 552 κτηνοτρόφοι, για τους οποίους, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, συντρέχει ένας ή περισσότεροι λόγοι που δεν επιτρέπουν στην παρούσα φάση την καταβολή της προκαταβολής.

Ειδικότερα, οι λόγοι αφορούν τη μη δήλωση ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας επιζωοτιών, στο πλαίσιο περιπτώσεων ανωτέρας βίας, την ιδιότητα του αποδέκτη ή του μεταβιβαστή δικαιωμάτων, τον προσδιορισμό συνολικού ποσού άμεσων ενισχύσεων κάτω των 150 ευρώ, καθώς και εκκρεμότητες στον έλεγχο της ιδιότητας του ενεργού γεωργού.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εξετάζονται βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων και διαδικασιών ελέγχου. Οι παραγωγοί θα μπορούν να ενταχθούν στην πληρωμή της εκκαθάρισης, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ η επόμενη καταβολή προκαταβολής της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Προκειμένου να συμπεριληφθούν στην πληρωμή, οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει την ΕΑΕ 2026 έως τις 17 Νοεμβρίου και να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Διαφορετική προθεσμία ισχύει για τους δικαιούχους της Βιολογικής Γεωργίας και της παρέμβασης για τη Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων καθώς για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τα απαιτούμενα στοιχεία θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί έως τις 16 Νοεμβρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των δικαιούχων στην προγραμματισμένη προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε την προσθήκη νέας δυνατότητας στην εφαρμογή myAGRO, μέσω της οποίας οι παραγωγοί μπορούν πλέον να παρακολουθούν συγκεντρωτικά τις ενισχύσεις που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια του 2026.

Με τη νέα λειτουργία, κάθε παραγωγός έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε ένα σημείο τις καταβολές ενισχύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό του, αποκτώντας συνολική εικόνα των πληρωμών του για το τρέχον έτος.