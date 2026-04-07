ΑΑΔΕ: Πληρωμή 202 εκατ. ευρώ για 294.000 αγροτεμάχια

Μετά από νέους διασταυρωτικούς ελέγχους και ενώ οι εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καταιγιστικές, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε μπαράζ εκταμιεύσεων.

Οι πληρωμές καλύπτουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, με το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανέρχεται σε 201.977.212,74 ευρώ.

Συνολικά, καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 128.063 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ έγιναν συμψηφισμοί σε 1.075 μοναδικά ΑΦΜ.

Κατηγορία Ενίσχυσης Πλήθος Δικαιούχων Ποσό Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 85.678 44.054.028,95 € Συμπληρωματική Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 44.883 10.758.801,97 € Συμπληρωματική Εισοδηματική Στήριξη για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας 9.084 1.954.288,75 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για το Σκληρό Σιτάρι 33.604 15.314.489,79 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για Μαλακό Σίτο 7.471 2.985.119,40 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για Κριθάρι 9.358 4.323.078,41 € Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι 29.550 122.587.405,47 €

Πόσα αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν

Συγκεκριμένα:

151 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.

383 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων στοιχείων από ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).

801 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).

804 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Συνολικά, πάνω από 294.000 αγροτεμάχια οδηγήθηκαν σε πληρωμή, αποκλειστικά κατόπιν ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύει την ένταση και την ποιότητα των παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των ενισχύσεων.

Η ΑΑΔΕ ορίζει ως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή την Παρέμβαση Π3-71 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 έως την Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου.