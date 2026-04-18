ΑΑΔΕ: Πληρωμή 1,4 εκατ. ευρώ σε 866 δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων έτους 2017

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην εξόφληση εκκρεμοτήτων του 2017, συνολικού ύψους 1,374 εκατομμυρίων ευρώ σε 866 μοναδικούς δικαιούχους, μετά από ελέγχους και συμψηφισμούς 120.150 ευρώ σε 125 μοναδικούς δικαιούχους.

Αναλυτικότερα, καταβλήθηκαν:

• 941.606,01€ σε 765 δικαιούχους για τη Βασική Ενίσχυση 2017.

• 351.407,18€ σε 545 δικαιούχους για την Ενίσχυση για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον (Πράσινη Ενίσχυση) 2017.

• 15.509,16€ σε 73 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (Young) 2017.

• 66.241,61€ σε 59 μοναδικούς δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και πολυετών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί για το 2011-2016, μετά από ελέγχους και συμψηφισμούς.

Εκκαθάριση εκκρεμοτήτων και ενίσχυση ελέγχων

Οι συγκεκριμένες πληρωμές εντάσσονται στον ευρύτερο προγραμματισμό για την εκκαθάριση εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών και την αποκατάσταση της κανονικότητας στη διαδικασία πληρωμών.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει την υλοποίηση ενεργειών για την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, με ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την ορθή καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους.