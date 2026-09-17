ΑΑΔΕ: Παράταση έως την 1η Ιουλίου 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών

Παράταση έως την 1η Ιουλίου 2027 δίνεται στην έναρξη της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ,Γιώργου Πιτσιλή.

Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι η εφαρμογή του μέτρου μετατίθεται κατά έναν χρόνο, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να ολοκληρωθεί τοσύστημα διασταύρωσης των συναλλαγών με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αναβολή αποφασίστηκε προκειμένου η μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει ομαλά και χωρίς προβλήματα στην καταγραφή και παρακολούθηση των μισθωμάτων.

Η σχετική απόφαση (Α.1187/2026) υπεγράφη από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, ενώ μέχρι την έναρξη ισχύος του μέτρου θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενοι τρόποι καταβολής των ενοικίων.