ΑΑΔΕ: Πάνω από 617 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες αγρότες

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε πληρωμές από τον πυλώνα 1 προς τους αγρότες και αφορούν, μεταξύ άλλων, στα οικολογικά σχήματα, σε συνδεδεμένες αλλά και σε ειδικές ενισχύσεις.

Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν 617.468.049 ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους.

Επισημαίνεται ότι, σε σχέση με τον προγραμματισμό πληρωμών, το ποσό που δόθηκε τελικά τον Μάιο και τον Ιούνιο είναι μεγαλύτερο κατά 101 εκατ. ευρώ και έφτασε τα 802,4 εκατ. εκατ. ευρώ και αυτό επειδή αξιοποιήθηκαν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχει το γνωσιακό πλαίσιο.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

• τηρήθηκε πλήρως η κυβερνητική δέσμευση για πρόσθετη στήριξη της κτηνοτροφίας, των παραγωγών σιτηρών και βαμβακιού,

• διαμορφώθηκαν οι υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στα οικολογικά σχήματα του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027,

• για πρώτη φορά κατέστη δυνατή η πρόσθετη οριζόντια αύξηση της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως και 15%.

Ύστερα και από την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 μέχρι τώρα υπερβαίνει το ένα δισ. ευρώ.

Έως το τέλος του μήνα θα γίνουν και οι πληρωμές του πυλώνα 2.