ΑΑΔΕ: Ειδοποιήσεις σε 55.000 φορολογούμενους για αδήλωτα αναδρομικά του 2020 – Εξόφληση σε έως 72 δόσεις

Στην αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων προς περίπου 55.000 φορολογούμενους, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις που εισέπραξαν το 2020, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ειδοποιήσεις αφορούν περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με τις διασταυρώσεις της φορολογικής διοίκησης, προκύπτει εκτιμώμενος πρόσθετος φόρος τουλάχιστον 100 ευρώ.

Παράλληλα, οι υπόχρεοι ενημερώνονται για τη δυνατότητα εξόφλησης των σχετικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, μέσω της ειδικής ρύθμισης που βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

Η διαδικασία αφορά κυρίως φορολογούμενους που έλαβαν αναδρομικά ποσά από ασφαλιστικά ταμεία ή επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός συνταξιούχων.

Τι έδειξαν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, συνολικά 878.000 φορολογούμενοι είχαν λάβει αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις κατά το 2020.

Από αυτούς, περίπου 761.000, δηλαδή ποσοστό 87%, έχουν ήδη προχωρήσει στην υποβολή των απαραίτητων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Αντίθετα, σχεδόν 117.000 φορολογούμενοι εξακολουθούν να εμφανίζουν εκκρεμότητες ως προς τη δήλωση των συγκεκριμένων ποσών.

Η φορολογική διοίκηση εντόπισε τις παραλείψεις μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, αξιοποιώντας στοιχεία για αναδρομικές καταβολές που πραγματοποιήθηκαν από ασφαλιστικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Από τους φορολογούμενους που δεν έχουν συμμορφωθεί, η ΑΑΔΕ επέλεξε να ενημερώσει στοχευμένα περίπου 55.000 περιπτώσεις, στις οποίες ο πρόσθετος φόρος εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100 ευρώ ή περισσότερο.

Όπως διευκρινίζει η Αρχή, από τη συγκεκριμένη διαδικασία εξαιρέθηκαν περιπτώσεις αποβιωσάντων, καθώς και φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Πώς αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις – Ήδη ανταποκρίθηκε το 30%

Η ενημέρωση των υπόχρεων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ οι σχετικές ειδοποιήσεις αναρτώνται και στις προσωπικές θυρίδες των φορολογουμένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE.

Στόχος είναι να προχωρήσουν στην υποβολή των απαιτούμενων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το φορολογικό έτος 2020, ώστε να δηλωθούν τα αναδρομικά ποσά που είχαν παραλειφθεί.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το 30% των φορολογουμένων που έχουν ήδη λάβει ατομική ειδοποίηση ανταποκρίθηκε, υποβάλλοντας τη σχετική δήλωση και καταβάλλοντας τον φόρο που προέκυψε.

Για όσους δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, προβλέπεται η αποστολή πρόσθετων υπενθυμιστικών μηνυμάτων.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί και τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπόλοιπους υπόχρεους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις φορολογικές εκκρεμότητες και τις διαθέσιμες επιλογές τακτοποίησής τους.

Ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση των αναδρομικών.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση έως 72 δόσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εγκύκλιο Ε. 2060/2026 της ΑΑΔΕ.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος περιγράφει αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι.

Παράλληλα, προσδιορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χαθεί η ρύθμιση, καθώς και τις συνέπειες που απορρέουν από την υπαγωγή σε αυτήν.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης για την ενίσχυση της συμμόρφωσης, με αξιοποίηση των ηλεκτρονικών ελέγχων και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η διαδικασία αποσκοπεί τόσο στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των φορολογουμένων όσο και στη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η Αρχή υπογραμμίζει ότι «η ισονομία απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις προϋποθέτει συνέπεια από όλους και δίκαιη αντιμετώπιση για όλους».