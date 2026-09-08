ΑΑΔΕ: Δεν αλλάζει το πλαίσιο προστασίας των αγροτικών ενισχύσεων

Η αναφορά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 για τις παρακρατήσεις και τους συμψηφισμούς αγροτικών ενισχύσεων δεν αποτελεί νέα ρύθμιση ούτε συνιστά αποδοχή των παραγωγών για παρακράτηση ποσών πριν από την καταβολή τους, διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η σχετική ενότητα της ΕΑΕ περιλαμβάνεται σταθερά από το 2015 και αφορά την εφαρμογή του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου καταβάλλονταν επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης.

Όπως αναφέρει η Αρχή, έως και το 2025 η διατύπωση της σχετικής δήλωσης ανέφερε ότι ο παραγωγός αποδέχεται πως μπορούν να πραγματοποιούνται παρακρατήσεις πριν από την καταβολή των ενισχύσεων. Η διατύπωση αυτή αναδιατυπώθηκε στην ΕΑΕ 2026, ώστε να αποτυπώνεται ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο σύνολό τους στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) του δικαιούχου.

Οι προβλεπόμενες παρακρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων πραγματοποιούνται μετά την πίστωση των ποσών και αφορούν το ποσό που υπερβαίνει το προστατευόμενο όριο, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι όσο τα ποσά των ενισχύσεων παραμένουν στον Οργανισμό Πληρωμών και δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους, προστατεύονται από κατάσχεση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, τον δημόσιο τομέα ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Μετά την πίστωση των ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ολοκληρώνεται η αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος δεν έχει πλέον δυνατότητα να αποτρέψει, να αναστείλει ή να άρει τυχόν κατάσχεση από δημόσιους φορείς ή ιδιώτες.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι σχετικές προβλέψεις προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και ότι η αναφορά τους στην ΕΑΕ έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, χωρίς να αποτελεί δήλωση συναίνεσης του παραγωγού σε παρακρατήσεις ή συμψηφισμούς.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μεταβάλλει ούτε το καθεστώς προστασίας των αγροτικών ενισχύσεων ούτε τη διαδικασία καταβολής τους.

Τέλος, η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι εφαρμόζει το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς και το εθνικό πλαίσιο για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, με στόχο, όπως σημειώνει, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.