Α. Τζιτζικώστας: «Πετύχαμε την πρώτη συμφωνία – ορόσημο για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ εδώ και δυο δεκαετίες»

Συμφωνία – ορόσημο για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σηματοδοτώντας την πρώτη αναθεώρηση των κανόνων που ίσχυαν εδώ και δυο δεκαετίες.

Η πολιτική συμφωνία πάνω στο κείμενο της Κομισιόν, που εκπόνησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσιάστηκε χτες και έρχεται να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, αλλά και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των αεροπορικών εταιριών. «Η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης των δικαιωμάτων των επιβατών. Παρέχει ισχυρότερα και σαφέστερα δικαιώματα για τους επιβάτες στην πράξη, βελτιώνει τη διαφάνεια και απλουστεύει τις διαδικασίες αποζημίωσης των επιβατών. Βρήκαμε τη σωστή ισορροπία: να διατηρήσουμε στην κορυφαία θέση παγκοσμίως την προστασία των επιβατών στην Ευρώπη, δημιουργώντας παράλληλα ένα δίκαιο, προβλέψιμο και λειτουργικό πλαίσιο για τον κλάδο των αερομεταφορών. Η συμφωνία αυτή αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει πρακτικές λύσεις που ωφελούν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Κυπριακή Προεδρία για τη δέσμευση και την αποφασιστικότητά τους στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας. Περιγράφοντας τα οφέλη για τους πολίτες ο Επίτροπος τόνισε ότι «θα συνεχίσουν να επωφελούνται από ισχυρή προστασία όταν οι πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν», ενώ για τις αεροπορικές εταιρίες επισήμανε ότι «τις βοηθάει να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και ενισχύει αποφασιστικά την αγωνιστικότητά τους». Επίσης, σημαντικά είναι τα οφέλη και για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών. Στα βασικά στοιχεία της συμφωνίας, ο κ. Τζιτζικώστας περιέλαβε τη διατήρηση του καθεστώτος αποζημιώσεων για πτήσεις που καθυστερούν, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών αποζημίωσης με διευκόλυνση των επιβατών, αλλά και των αεροπορικών εταιριών στη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Επίσης, την προσαρμογή των κανόνων για τις έκτακτες περιστάσεις, τη διευκόλυνση των επιβατών στη σύγκριση των αεροπορικών ναύλων και την εισαγωγή βελτιωμένης διαφάνειας στην τιμολόγηση των χειραποσκευών. Και τέλος την ενίσχυση της προστασίας των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία. Μεταξύ άλλων η συμφωνία προβλέπει: -Πιο σαφείς και αυστηροί κανόνες για αποζημιώσεις και καθυστερήσεις. Αν μια πτήση καθυστερήσει πάνω από 3 ώρες, οι επιβάτες εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση. Η αποζημίωση ανέρχεται σε: * 250€ για πτήσεις έως 1.500 χλμ. * 400€ για πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χλμ. * 600€ για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ. -Οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι πιο ξεκάθαρες. Θα φαίνεται καθαρά η τιμή με χειραποσκευή και η τιμή χωρίς χειραποσκευή. -Η διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης γίνεται πιο απλή, με συγκεκριμένες προθεσμίες, ώστε οι επιβάτες να λαμβάνουν πιο εύκολα όσα δικαιούνται. -Θα είναι πιο ξεκάθαρο πότε μια αεροπορική εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση λόγω έκτακτων περιστάσεων. -Οι επιβάτες δεν θα υποχρεούνται να παραμένουν μέσα στο αεροσκάφος σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης πριν από την αναχώρηση. -Καταργείται ο κανόνας «no-show». Αν κάποιος δεν χρησιμοποιήσει την πτήση αναχώρησης, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανονικά την πτήση επιστροφής χωρίς επιπλέον χρέωση. -Παιδιά κάτω των 14 ετών μπορούν να κάθονται δίπλα στον ενήλικα που τα συνοδεύει χωρίς επιπλέον χρέωση θέσης. -Ενισχύονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα. -Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν καλύτερα τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους. «Το τελικό αποτέλεσμα της σπουδαίας αυτής παρέμβασής μας είναι ισορροπημένο, διότι προστατεύει τους επιβάτες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να λειτουργούν με δίκαιο, πρακτικό και βιώσιμο τρόπο. Η ύπαρξη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία που διαθέτουμε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αεροπορικών εταιρειών μας. Για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ανταγωνιστικότητα, θα παρουσιάσω την πολιτική για τις αερομεταφορές το φθινόπωρο, αφού προηγηθεί εκτεταμένος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους, όπου θα εξετάσουμε μαζί τις προκλήσεις και τις λύσεις», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα την πολιτική συμφωνία. Μετά την έγκριση και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναθεωρημένοι κανόνες θα εφαρμοστούν έπειτα από 12 μήνες.