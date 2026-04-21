Α. Τζιτζικώστας: Ο μόνος δρόμος εξόδου από την κρίση στις εφοδιαστικές αλυσίδες είναι η διπλωματία

Σε κατάσταση διαρκούς επαγρύπνησης βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να πλήττει βαριά τα ευρωπαϊκά συστήματα μεταφορών και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η έκτακτη άτυπη σύσκεψη υπουργών Μεταφορών, που έγινε σήμερα, Τρίτη (21/4) με τηλεδιάσκεψη, κατέληξε στην κοινή εκτίμηση πως «η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, αλλά απαιτεί άμεση, συντονισμένη και αναλογική ευρωπαϊκή απόκριση».

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, Απόστολος Τζιτζκώστας,ήταν κατηγορηματικός: «Η μόνη διέξοδος από αυτή την αναταραχή είναι η διπλωματία. Χωρίς επιστροφή στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές». Ακρογωνιαία λίθος της ευρωπαϊκής απόκρισης αποτελεί το σχέδιο «Accelerate EU», που αναμένεται να υιοθετηθεί από το Κολλέγιο των Επιτρόπων, με στόχο τον περιορισμό των ζημιών στον τομέα των μεταφορών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε και η αεροπλοΐα, καθώς το κόστος των αεροπορικών καυσίμων έχει εκτοξευθεί, θέτοντας σε κίνδυνο τη συνδεσιμότητα και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ο Επίτροπος ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου Παρατηρητηρίου Καυσίμων για την παρακολούθηση αποθεμάτων και εφοδιασμού, ενώ διευκρίνισε ότι το 70% της κηροζίνης για τα αεροσκάφη παράγεται εντός Ευρώπης, σημειώνοντας ότι έκτακτα αποθέματα θα διατεθούν μόνο αν κριθεί απολύτως αναγκαίο.

Οι υπουργοί τόνισαν ομόφωνα την ανάγκη για στοχευμένα, προσωρινά μέτρα – κρατικές ενισχύσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις ή κανονιστικές ευελιξίες – υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συντονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά.

Παράλληλα, η κρίση ανέδειξε για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας στον ενεργειακό τομέα. Γερμανία και Λουξεμβούργο δεσμεύτηκαν για επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ σε συνθετικά καύσιμα, ενώ ο Επίτροπος κάλεσε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους στο πλαίσιο του Συνασπισμού G Safety Early Movers.

Η Προεδρία της Κύπρου, που φιλοξενεί την Άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Απριλίου, δήλωσε πλήρως δεσμευμένη στη διατήρηση της δυναμικής και στη λήψη κάθε αναγκαίας πρωτοβουλίας για την προστασία της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας