Α. Τζιτζικώστας: «Να σταματήσει κάθε ενέργεια για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ»

Ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, προχώρησε σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), που καταδικάζει τις απειλές και τις επιθέσεις του Ιράν κατά πλοίων, θέτοντας σε κίνδυνο αθώους ναυτικούς. Ο Τζιτζικώστας τόνισε ότι η ΕΕ υποστηρίζει τα αιτήματα του IMO για να σταματήσουν κάθε ενέργεια ή απειλή που αποσκοπεί στο κλείσιμο ή την παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Κατά τη σύνοδό του στις 19 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε την ανάγκη διασφάλισης του περιφερειακού εναέριου χώρου και της ασφάλειας στη θάλασσα, καταδικάζοντας κάθε πράξη που απειλεί τη ναυσιπλοΐα. Η ελευθερία ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνεται σεβαστή, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.