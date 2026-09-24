Α. Τζιτζικώστας : Ασφάλεια, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα το τρίπτυχο για έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο

Σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας, ενιαία εισιτήρια, αυξημένα δικαιώματα επιβατών, ασφάλεια και περιορισμός των εθνικών φραγμών βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών παρουσίασε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την παρουσία του στην InnoTrans 2026 στο Βερολίνο, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση για τη σιδηροδρομική βιομηχανία.

Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν κεντρικός ομιλητής στην τελετή εγκαινίων της έκθεσης στο Messe Berlin, παρουσία εκπροσώπων της παγκόσμιας σιδηροδρομικής κοινότητας, θέτοντας ως βασικούς στόχους την ανάπτυξη των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, την απλούστευση της έκδοσης εισιτηρίων, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών και τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο αξιόπιστου ευρωπαϊκού δικτύου.

«Καλύτερες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, πιο εύκολη έκδοση εισιτηρίων, ισχυρότερα δικαιώματα επιβατών, σιδηροδρομικό σύστημα ασφαλές, αξιόπιστο και εύχρηστο», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αρθούν οι εθνικοί φραγμοί που εξακολουθούν να περιορίζουν την ανάπτυξη μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς.

Στο επίκεντρο οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας

Κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής αποτελεί η ανάπτυξη του δικτύου υψηλών ταχυτήτων, με ορίζοντα το 2040.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η Κομισιόν συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τους επενδυτές για τον προσδιορισμό έργων προτεραιότητας και την εξεύρεση χρηματοδοτικών λύσεων για νέες υποδομές και τροχαίο υλικό.

«Εργαζόμαστε επίσης για μια στρατηγική χρηματοδότησης και μια συμφωνία για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας έως το 2040», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε, η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δικτύων συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, τους κλιματικούς στόχους, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών.

«Οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας δεν αφορούν μόνο στην εξοικονόμηση χρόνου για την κάλυψη των αποστάσεων μεταξύ των μεγάλων πόλεων. Αφορούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη των στόχων μας για το κλίμα και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους φορείς εκμετάλλευσης, τους κατασκευαστές και τους επενδυτές», ανέφερε.

«Ένα ταξίδι, μία κράτηση, πλήρη δικαιώματα»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διασύνδεση των εθνικών δικτύων και στη διευκόλυνση των διασυνοριακών μετακινήσεων.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στους νέους κανόνες για την έκδοση ενιαίων εισιτηρίων, οι οποίοι έχουν στόχο να επιτρέπουν στον επιβάτη να οργανώνει συνδυασμένα ταξίδια μέσα από μία διαδικασία κράτησης, διατηρώντας τα δικαιώματά του σε ολόκληρη τη διαδρομή.

«Ο στόχος είναι απλός: ένα ταξίδι, μία κράτηση, πλήρη δικαιώματα», δήλωσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η απλούστευση των κρατήσεων θα ενισχύσει τα διασυνοριακά ταξίδια, θα βελτιώσει την προστασία των επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή προβλημάτων και θα αυξήσει την ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου έναντι άλλων μέσων μεταφοράς.

Ασφάλεια και αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου

Στην ομιλία του ο Επίτροπος έθεσε την ασφάλεια μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής πολιτικής.

«Σχεδιάζουμε αναθεωρήσεις του κανονισμού στον οποίο βασίζεται ο ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος, με την ασφάλεια να είναι βασική παράμετρος», ανέφερε.

Η αναβάθμιση των υποδομών, η αξιοπιστία των δικτύων και η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις νέες τεχνολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις αποτελούν βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

874 εκατ. ευρώ για τη στρατιωτική κινητικότητα

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Απόστολος Τζιτζικώστας στον ρόλο των σιδηροδρόμων στη στρατιωτική κινητικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σιδηρόδρομος αποτελεί βασικό μέσο μεταφοράς στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού και έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 874 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αναβάθμιση βασικών διαδρόμων και κρίσιμων κόμβων, με μεγάλο μέρος των έργων να σχεδιάζεται για διπλή χρήση, εξυπηρετώντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις πολιτών και εμπορευμάτων όσο και τις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας.

Στόχος ισχυρότερη ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία

Ο Επίτροπος έθεσε επίσης ζήτημα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη εξακολουθεί να κατέχει ηγετική θέση στη σιδηροδρομική τεχνολογία, ωστόσο απαιτούνται λιγότεροι εθνικοί περιορισμοί, χαμηλότερο κόστος και ταχύτερη μεταφορά της καινοτομίας από την έρευνα στην παραγωγή.

«Η πρώτη προτεραιότητα είναι σαφής: η Ευρώπη χρειάζεται μια σιδηροδρομική αγορά με λιγότερους εθνικούς φραγμούς και χαμηλότερο κόστος», τόνισε.

Στόχος της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση ενός περισσότερο ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, με κοινά τεχνικά πρότυπα, ισχυρότερη ευρωπαϊκή παραγωγική βάση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού απέναντι στις μεγάλες διεθνείς βιομηχανίες του κλάδου.