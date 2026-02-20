Α. Τζιτζικώστας από την έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη: «Μόνο με κοινούς κανόνες παγκοσμίως μπορούμε να οικοδομήσουμε πιο ασφαλείς, ανθεκτικές και καθαρές μεταφορές»

Κεντρικός ομιλητής στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη και στην 88η Σύνοδο της Inland Transport Committee (ITC) ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η Επιτροπή Χερσαίων Μεταφορών (ITC) αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων στρατηγικής στον τομέα των μεταφορών στα Ηνωμένα Έθνη και λειτουργεί ως παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων για τις χερσαίες μεταφορές.

«Πρέπει να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε το σύστημα των κοινών κανόνων μας. Οι μεταφορές δεν είναι μόνο ένας τεχνικός τομέας. Είναι στρατηγική. Στηρίζει την οικονομική ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Όταν οι μεταφορές διαταράσσονται, ολόκληρες οικονομίες αισθάνονται τον αντίκτυπο. Όταν τα συστήματα μεταφορών είναι ισχυρά και συνδεδεμένα γίνονται κινητήρες σταθερότητας, ανάπτυξης και ευκαιριών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει ΟΗΕ και ΕΕ να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την οικοδόμηση ασφαλέστερων, ανθεκτικότερων και καθαρότερων συστημάτων μεταφορών παγκοσμίως», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος επισήμανε ότι «η μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι μια μακρινή φιλοδοξία, αλλά αναγκαία συνθήκη για την ανταγωνιστικότητα, την ευημερία και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Εμείς ως ΕΕ είμαστε προσηλωμένοι στους στόχους μας, όμως οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες λύσεις».

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνδεσιμότητας, κυρίως εντός και μεταξύ των Περιφερειών, κατά προτεραιότητα και σημείωσε ότι το κλειδί είναι η διεθνής συνεργασία, οι κοινοί κανόνες και τα κοινά πρότυπα.

Επίσης, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που παίζει η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιοποίηση, οι αυτοματισμοί και τα νέα ενεργειακά συστήματα στις μετακινήσεις, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ ανέλυσε τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία, τον σιδηρόδρομο και τα πλωτά μέσα.

«Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν το μόνο φόρουμ όπου όλες οι χώρες μπορούν να ενωθούν επί ίσοις όροις για να διαμορφώσουν κοινές πολιτικές σε όφελος των πολιτών. Οι μεταφορές είναι κάτι περισσότερο από υποδομές ή οχήματα. Πρόκειται για τη σύνδεση ανθρώπων, οικονομιών και κοινωνιών. Και σε έναν διχασμένο κόσμο, η σύνδεση είναι πιο πολύτιμη από ποτέ», τόνισε.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με την Εκτελεστική Γραμματέα του United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Tatiana Molcean, αλλά και με τους 27 Πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη, με τους οποίους συζήτησε ζητήματα υποδομών, μεταφορών και μετακινήσεων και επαναβεβαίωσε τη στήριξη της ΕΕ στον ΟΗΕ και τα όργανά του.

«Σε μια εποχή αυξανόμενων εντάσεων σε όλο τον κόσμο, οι χώρες εξακολουθούν να συνεργάζονται για να προωθηθούν παγκόσμιες λύσεις. Και αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύουν τα Ηνωμένα Έθνη, και ιδιαίτερα η UNECE. Σήμερα, το πολυμερές σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρές πιέσεις. Οι συγκρούσεις, οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί και η οικονομική αβεβαιότητα δοκιμάζουν τα θεμέλια της διεθνούς συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας μια απλή αλήθεια: Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις. Ούτε η κλιματική αλλαγή, ούτε οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, ούτε ο γρήγορος μετασχηματισμός των συστημάτων μεταφορών μας. Η δουλειά που γίνεται αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ασφάλειας των δρόμων, των σιδηροδρόμων, των αλυσίδων εφοδιασμού και συνολικά των μετακινήσεων και μεταφορών», επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας.

Κατά την επίσκεψή του στη Γενεύη, ο Επίτροπος κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα διπλωμάτη και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας και επισκέφθηκε το Παλάτι του Ελβετού Φιλέλληνα Ιωάννη Γαβριήλ Εϋνάρδου, που είναι έδρα του Δήμου Γενεύης, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη Γενεύη Αλέξανδρου Γεννηματά, στελεχών της διοίκησης του Δήμου, μελών της ελληνικής διασποράς και φιλελλήνων Ελβετών.

Ο Καποδίστριας είχε ζήσει στη Γενεύη την περίοδο 1822 – 1827, μέχρι να αναλάβει τη διακυβέρνηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Συνέβαλε καθοριστικά στην οργάνωση του ελβετικού πολιτεύματος και έχει ανακηρυχθεί ως επίτιμος δημότης Γενεύης και Λοζάνης. Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης και των κοινών αξιών που ενώνουν τους ευρωπαϊκούς λαούς και ειδικότερα την Ελλάδα με την Ελβετία.