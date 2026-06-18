Α. Τζιτζικώστας από τη Θεσσαλονίκη: «Η ΕΕ επενδύει σε έργα που θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης με τα Δυτικά Βαλκάνια – Περνάμε από τα σχέδια στην πράξη»

«Οι μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο, ώστε η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης του 2003 να γίνει πραγματικότητα, καθώς η συνδεσιμότητα επιταχύνει τη σύγκλιση με την ΕΕ, φέρνει πιο κοντά τις οικονομίες, μειώνει τα εμπόδια στο εμπόριο και ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα», τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Επενδύσεων για τις Μεταφορές (Transport Investment Summit), στη Θεσσαλονίκη.

Στη Σύνοδο μετέχουν Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών από έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως και της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

Όπως υπογράμμισε ο Επίτροπος, «ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση για το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, που αποτυπώθηκε το 2003 στη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η ΕΕ έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον της συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη, το οποίο υποστηρίζεται από τον αναθεωρημένο κανονισμό του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ΤΕΝ-Τ. «Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο είναι απόλυτης προτεραιότητας για την Κομισιόν, η οποία παρακολουθεί στενά τα έργα που εντάσσονται σε αυτό, προκειμένου οι προθεσμίες να τηρούνται και να υπάρχει πλήρης λογοδοσία», σημείωσε.

Στην παρέμβασή του ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στη συνδεσιμότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, εξηγώντας ότι παίζει κεντρικό ρόλο, κάτι που αποτυπώνεται στα σχέδια για βελτίωσή της, αλλά πλέον είναι ανάγκη να εστιάσουν όλοι στην εφαρμογή των σχεδίων, στην πράξη.

«Έχουμε τεράστιες ευκαιρίες μπροστά μας, αλλά οι προκλήσεις είναι εξίσου σημαντικές. Θα πρέπει να απομακρύνουμε μακροχρόνια προβλήματα και να έχουμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε αεροδρόμια, οδικούς άξονες, σιδηρόδρομο και λιμάνια. Υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης για την περιοχή, αλλά αναγνωρίζουμε ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν επαρκεί. Η πρόκληση για εμάς δεν είναι μόνο να κινητοποιήσουμε χρηματοδότηση, αλλά να επιτύχουμε και συνέργειες μεταξύ κυβερνήσεων και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ περιφερειακών εταίρων. Η επιτυχία του Διευρωπαϊκού Δικτύου ΤΕΝ-Τ εξαρτάται από την περιφερειακή συνεργασία. Οι διάδρομοι μεταφορών δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα», τόνισε ο Επίτροπος.

Μεγάλη αξία και καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο έχουν οι νέοι διάδρομοι, στους οποίους όμως οι περιφερειακές συνεργασίες δοκιμάζονται εξαιτίας αναταραχών και κρίσεων. «Οι συγκεκριμένοι διάδρομοι αποτελούν πολύ σημαντικό ορόσημο και υπάρχει συλλογική ευθύνη για την ολοκληρωμένη επίτευξη αυτών των έργων, με σαφές χρονοδιάγραμμα και λογοδοσία. Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σήμερα στην αρχή ενός νέου κεφαλαίου», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε την ηγετική θέση της ΕΕ στον κλάδο των κατασκευών και των logistics, όπως και στις επενδύσεις σε υποδομές, ενώ η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας διαθέτει το πλεονέκτημα του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. «Αν συνδυάσουμε τα δυνατά σημεία των δύο πλευρών, το αποτέλεσμα θα είναι ‘δυνατά’ έργα και πιο ταχεία σύγκλιση με τις προδιαγραφές της ΕΕ», επισήμανε.

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη για αυξημένη ανθεκτικότητα των υποδομών, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν και τη στρατιωτική κινητικότητα.