Ά. Σκέρτσος: Τέσσερα πράγματα από το κυβερνητικό έργο της εβδομάδας που αξίζει να κρατήσουμε

Στο κυβερνητικό έργο για την εβδομάδα που πέρασε αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τα εγκαίνια της νέας αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας, την έναρξη των δρομολογίων του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού του Ηλεκτρικού, καθώς και την έναρξη της διανομής των σχολικών γευμάτων.

Αναλυτικά η ανάρτηση Σκέρτσου:

«Καλημέρα και καλή Κυριακή!

4 πράγματα που αξίζει να συγκρατήσουμε από το κυβερνητικό έργο της εβδομάδας που πέρασε.

Στηρίζουμε έμπρακτα τους συμπολίτες μας

Επιδότηση 40/λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης

Επιδότηση 20 λεπτά/λίτρο στο diesel κίνησης

Επιδότηση 10 λεπτά/λίτρο στην αμόλυβδη 95

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%

Εγκαινιάστηκε η αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας. Η μονάδα αυτή αποθηκεύει την ενέργεια που περισσεύει από τον ήλιο και τον άνεμο, ώστε να διοχετεύεται στο σύστημα όποτε χρειάζεται.

Ξεκίνησε τα δρομολόγια ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός του Ηλεκτρικού. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραλάβουμε ακόμα 13 πλήρως ανακατασκευασμένους συρμούς.

Ξεκίνησε η διανομή των σχολικών γευμάτων. Φέτος φτάνουν σε περίπου 2.000 δημοτικά σχολεία σε 160 δήμους, με έως 250.000 γεύματα την ημέρα, 18.000 περισσότερα από πέρυσι.

Ο πλήρης εβδομαδιαίος απολογισμός του Πρωθυπουργού, εδώ: https://www.facebook.com/share/19rTUYEcfd/?mibextid=wwXIfr