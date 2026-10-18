ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ά. Σκέρτσος: Τέσσερα πράγματα από το κυβερνητικό έργο της εβδομάδας που αξίζει να κρατήσουμε

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Στο κυβερνητικό έργο για την εβδομάδα που πέρασε αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τα εγκαίνια της νέας αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας, την έναρξη των δρομολογίων του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού του Ηλεκτρικού, καθώς και την έναρξη της διανομής των σχολικών γευμάτων.

Αναλυτικά η ανάρτηση Σκέρτσου: 

«Καλημέρα και καλή Κυριακή!

4 πράγματα που αξίζει να συγκρατήσουμε από το κυβερνητικό έργο της εβδομάδας που πέρασε.

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Εγκαινιάστηκε η αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας. Η μονάδα αυτή αποθηκεύει την ενέργεια που περισσεύει από τον ήλιο και τον άνεμο, ώστε να διοχετεύεται στο σύστημα όποτε χρειάζεται.

Ξεκίνησε τα δρομολόγια ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός του Ηλεκτρικού. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραλάβουμε ακόμα 13 πλήρως ανακατασκευασμένους συρμούς.

Ξεκίνησε η διανομή των σχολικών γευμάτων. Φέτος φτάνουν σε περίπου 2.000 δημοτικά σχολεία σε 160 δήμους, με έως 250.000 γεύματα την ημέρα, 18.000 περισσότερα από πέρυσι.
Ο πλήρης εβδομαδιαίος απολογισμός του Πρωθυπουργού, εδώ: https://www.facebook.com/share/19rTUYEcfd/?mibextid=wwXIfr

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