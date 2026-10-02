Ά. Σκέρτσος: Στόχος μας το δημόσιο σχολείο του Κολωνού να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από το αντίστοιχο στο Κολωνάκι

Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και στον ρόλο τους στην ενίσχυση της κοινωνικής κινητικότητας και στη μείωση των ανισοτήτων αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με αφορμή την επίσκεψή του στο Πρότυπο Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο και Λύκειο Κολωνού, στην Αθήνα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε τη σημασία του δημόσιου σχολείου, επικαλούμενος και τη δική του διαδρομή ως απόφοιτος δημόσιου σχολείου και δημόσιου πανεπιστημίου. «Ως απόφοιτος δημόσιου σχολείου και δημόσιου πανεπιστημίου και γέννημα θρέμμα μιας από τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ξέρω πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι ένα καλό δημόσιο σχολείο για την κοινωνική κινητικότητα και τη μείωση των ανισοτήτων», ανέφερε.

Ο υπουργός Επικρατείας χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την εικόνα που αποκόμισε από την επίσκεψή του στο Ωνάσειο Σχολείο Κολωνού, κάνοντας λόγο για μια «ζωντανή κυψέλη μάθησης». Όπως σημείωσε, το σχολείο παρέχει στους μαθητές και τις μαθήτριες τα απαραίτητα εφόδια όχι μόνο για την απόκτηση γνώσεων, αλλά και για να μάθουν «πώς να μαθαίνουν» σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον θεσμό των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, ο οποίος λειτουργεί από πέρυσι σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Ίδρυμα Ωνάση. Σήμερα, όπως ανέφερε, λειτουργούν συνολικά 20 Ωνάσεια σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οκτώ στην Αθήνα και 12 στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κοζάνη, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ο Άκης Σκέρτσος στάθηκε ιδιαίτερα στις υποδομές και τις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στα Ωνάσεια σχολεία του Κολωνού. Όπως ανέφερε, λειτουργούν περισσότερες από 65 σχολικές ομάδες και όμιλοι, με αντικείμενα από την εγκληματολογία έως το θέατρο, ενώ υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια χημείας και επιστημών υγείας, STEM και πληροφορικής. Παράλληλα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ακόμη και σε μαθήματα όπως τα λατινικά. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται επίσης ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για νοσηλευτές και σχολικούς ψυχολόγους, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήριο, ερμάρια για τα προσωπικά αντικείμενα των μαθητών, ανακαινισμένες τουαλέτες και γήπεδα, ενώ έχει διασφαλιστεί και η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες υποδομές δημιουργήθηκαν σε υφιστάμενα, παλαιότερα κτίρια δημόσιων σχολείων, τα οποία ανακαινίστηκαν από πέρυσι χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική επέκταση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Όπως σημείωσε, από 62 σχολικές μονάδες το 2019, σήμερα έχουν φτάσει τις 213. «Στόχος μας είναι αυτές οι σχολικές μονάδες να λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές καλών πρακτικών για το σύνολο των δημόσιων σχολείων της χώρας μας», ανέφερε. Ο Άκης Σκέρτσος έθεσε ως στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, ώστε η ποιότητα της εκπαίδευσης να μην εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται μια σχολική μονάδα. «Έτσι ώστε το δημόσιο σχολείο του Κολωνού να μην έχει τίποτα να ζηλέψει από το αντίστοιχο στο Κολωνάκι ή από οποιοδήποτε ιδιωτικό σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε ακόμη ότι η εικόνα που αντίκρισε στα πρόσωπα μαθητών και εκπαιδευτικών, κατά την επίσκεψή του μαζί με τη Σοφία Ζαχαράκη και τον Αντώνη Παπαδημητρίου, του προκάλεσε «χαρά και ελπίδα». Κλείνοντας, συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για το έργο τους, καθώς και το Ίδρυμα Ωνάση για τη συμβολή του στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.