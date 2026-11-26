Στις πολιτικές της κυβέρνησης για τη στήριξη στους νέους εστιάζει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του στο facebook, επισημαίνοντας ότι κεντρική προτεραιότητα αποτελεί η σταθερή μείωση των βαρών που μεταφέρονται στις νεότερες γενιές.

«Όσο περνάμε τον λογαριασμό των δικών μας λαθών στις επόμενες γενιές, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια χώρα που φροντίζει τους νέους της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο ερώτημα τι κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να δώσει ξανά προοπτική και ελευθερία στη νέα γενιά Ελλήνων, ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι οι παρεμβάσεις εκτείνονται από την αύξηση των μισθών και τη μηδενική φορολογία έως τις δράσεις για τη διευκόλυνση της απόκτησης πρώτης κατοικίας από τις νέες οικογένειες και τη διεύρυνση των ευκαιριών στην ανώτατη εκπαίδευση, τόσο στα δημόσια όσο και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ώστε να μπορούν οι νέοι να σπουδάζουν στη χώρα μας.