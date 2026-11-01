Α. Σκέρτσος: Στην Αθήνα οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους κάτω των 15

Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούν στην Αθήνα εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης, για να συζητήσουν την εφαρμογή του νόμου που θέτει ηλικιακό όριο 15 ετών στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, σε συνέντευξή του στο WIRED Greece.

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, οι πλατφόρμες θα κληθούν να παρουσιάσουν τους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας που σκοπεύουν να εφαρμόσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, οπότε τίθεται σε ισχύ το όριο, και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση για την αποτελεσματική λειτουργία τους. «Το μήνυμά μας είναι απλό», ανέφερε, καθώς όσα μέτρα προστασίας μπορούν να εφαρμοστούν στις ΗΠΑ μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως χώρα «πιλότος».

Αναφερόμενος στην επαλήθευση ηλικίας και τις τυχόν παρακάμψεις, ο υπουργός επισήμανε ότι η διαδικασία μπορεί να γίνεται με τεχνολογίες μηδενικής γνώσης, ώστε η πλατφόρμα να πληροφορείται μόνο αν ο χρήστης πληροί το όριο, χωρίς να λαμβάνει προσωπικά του στοιχεία. Ως εργαλεία ανέφερε το ελληνικό kids wallet και τις ευρωπαϊκές λύσεις επαλήθευσης, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται μία και μοναδική εφαρμογή, αλλά ισοδύναμες και αξιόπιστες λύσεις. Για το ενδεχόμενο παράκαμψης, παραδέχθηκε ότι κανένα περιοριστικό μέτρο δεν εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση, χωρίς αυτό, όπως είπε, να αποτελεί λόγο να μην υπάρχει κανόνας, επικαλούμενος την εμπειρία της Αυστραλίας που εφαρμόζει όριο 16 ετών από τον Δεκέμβριο του 2025.

Σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο κ. Σκέρτσος διευκρίνισε ότι το δωδεκάμηνο «φρένο» της Κομισιόν στις εθνικές απαγορεύσεις δεν εμποδίζει την εφαρμογή του ελληνικού νόμου. Όπως εξήγησε, για την Ελλάδα, η περίοδος αναμονής της διαδικασίας κοινοποίησης είχε ολοκληρωθεί πριν από την παρουσίαση της πρότασης για τον EU Kids Act, ενώ η χώρα είχε διαβουλευθεί με την Κομισιόν το καλοκαίρι και υιοθέτησε πλήρως τις παρατηρήσεις της.

Ως προς τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) προβλέπει πρόστιμα έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου, αποτελώντας ανώτατο όριο και όχι αυτόματη ποινή, ενώ τόνισε ότι οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στην ΕΕΤΤ και οι οικογένειες να διεκδικήσουν αστική αποζημίωση, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της Meta στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2026, ο οποίος προβλέπει αλλαγές σε Facebook και Instagram για χρήστες κάτω των 18 ετών και καταβολές έως 17 δισ. δολαρίων σε 47 πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τον «έμμεση ομολογία ευθύνης».

Αναφερόμενος στους αλγόριθμους, το YouTube και τα επιστημονικά δεδομένα, ο υπουργός δήλωσε ότι το ηλικιακό όριο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Για το YouTube, σημείωσε ότι υπάγεται ήδη στον DSA, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με τα social media, καθώς προσφέρει περιεχόμενο χωρίς υποχρεωτικό λογαριασμό, ενώ οι πρόσθετες απαιτήσεις θα εξαρτηθούν από το τελικό ευρωπαϊκό κείμενο. Επικαλούμενος τα ευρήματα του ΟΟΣΑ από την PISA για υποχώρηση των επιδόσεων και διάσπαση της προσοχής, διευκρίνισε ότι τα social media δεν εξηγούν από μόνα τους κάθε πρόβλημα, αλλά αποτελούν σοβαρό λόγο για δράση, προσθέτοντας ότι σε ακρόαση 15 φορέων στη Βουλή, οι 13 στήριξαν την ανάγκη θέσπισης ορίων.

Κλείνοντας, ο κ. Σκέρτσος χαρακτήρισε «δυστύχημα» την έλλειψη πολιτικής συναίνεσης γύρω από το νομοσχέδιο, αποδίδοντας την άρνηση της αντιπολίτευσης σε προεκλογική λογική αντιπαράθεσης, ενώ τέλος, αναφορικά με τη δημοκρατία και τα deepfakes, επισήμανε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην Ασπίδα Δημοκρατίας και προετοιμάζει εθνική στρατηγική αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, ωστόσο τόνισε ότι δεν υπάρχει οριστική τεχνολογική λύση για τα deepfakes και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν την πηγή του περιεχομένου.