Στη 16η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πλέον η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό δείκτη ισότητας των φύλων (EIGE), σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα ανέβηκε πέντε θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη και συνολικά έντεκα θέσεις από το 2019, όταν βρισκόταν στην τελευταία θέση μεταξύ των σημερινών 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των χωρών της ΕΕ από το 2020 έως σήμερα.

Ο κ. Σκέρτσος δηλώνει ότι «η πρόοδος αυτή δεν συνέβη από μόνη της», αποδίδοντάς την στις πολιτικές που εφαρμόζονται από το 2019 με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων, οι οποίες, όπως συμπληρώνει, πλέον «φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα».

Στην ανάρτησή του παρουσιάζει δέκα παρεμβάσεις που, όπως αναφέρει, έχουν συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών ισότητας.

Ειδικότερα, αναφέρεται στα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, σημειώνοντας ότι η ανεργία των γυναικών μειώθηκε από 21% τον Αύγουστο του 2019 σε 10,3% τον Αύγουστο του 2026, ενώ περίπου 270.000 περισσότερες γυναίκες εργάζονται σήμερα σε σχέση με το 2019.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που απαριθμεί περιλαμβάνονται επίσης η θέσπιση ελάχιστης εκπροσώπησης 25% στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών και 33% στις μεγάλες εταιρείες, η νομοθέτηση αυστηρών κυρώσεων για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, καθώς και η παροχή δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ενίσχυση της προστασίας των γυναικών από την ενδοοικογενειακή βία, με την εφαρμογή του Panic Button, τη λειτουργία γραμμών βοήθειας και ασφαλών χώρων φιλοξενίας, αλλά και την αυστηροποίηση των ποινών στον Ποινικό Κώδικα.

Στο πεδίο της οικογενειακής πολιτικής, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται στην αύξηση της ειδικής άδειας μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες, στην επέκταση της σχετικής παροχής στις μη μισθωτές και τις αγρότισσες, καθώς και στη θέσπιση άδειας πατρότητας. Παράλληλα, κάνει λόγο για την έναρξη του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», την αύξηση και διεύρυνση των vouchers για παιδικούς σταθμούς, τη θέσπιση και αύξηση του επιδόματος γέννησης και την επιδότηση δύο μηνών γονικής άδειας.

Στις δέκα πολιτικές περιλαμβάνει ακόμη τη νέα νομοθεσία για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% σε 13%, η οποία, όπως αναφέρει, θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο κ. Σκέρτσος αναγνωρίζει, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πεδία στα οποία απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις, με έμφαση στις αμοιβές, τη φροντίδα και την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

«Ξέρουμε πού έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε: Στις αμοιβές, με περισσότερη διαφάνεια. Στη φροντίδα, με περισσότερες θέσεις στους σταθμούς και πιο δίκαιο μοίρασμα βαρών στο σπίτι. Και στην πολιτική, με περισσότερες γυναίκες στις θέσεις ευθύνης», σημειώνει.

Κλείνοντας, ο υπουργός Επικρατείας θέτει ως στόχο για το 2030 «η ισότητα που κατοχυρώνει ο νόμος να γίνει βίωμα κάθε γυναίκας στην Ελλάδα».