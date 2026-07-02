Α. Σκέρτσος: Ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών

Ηπολιτική αντιπαράθεση για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κλιμακώνεται, με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, να αποδίδει την έξαρση της πολιτικής βίας στην τοξική δημόσια ρητορική και να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την επίθεση.

Με ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι η δολοφονική πολιτική βία τροφοδοτείται από την ακραία δημόσια ρητορική και υποστηρίζει ότι όσοι αντιμετωπίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους ως εχθρούς συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί τέτοιες ενέργειες.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι «Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών…” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος».

Ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ακόμη ότι δεν αρκούν πλέον μόνο οι δηλώσεις καταδίκης του περιστατικού, αλλά απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές πρωτοβουλίες απέναντι στη συγκεκριμένη μορφή πολιτικού λόγου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Γι’ αυτό και πλέον δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλουν μεμονωμένα το τραγικό συμβάν. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος αναφέρει: «Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό».

Στο υστερόγραφό του αφήνει σαφείς αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, χωρίς να την κατονομάζει, γράφοντας: «Ποια πολιτική αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δεν έχει κάνει ακόμη ούτε καν μια τυπική δήλωση καταδίκης 28 ώρες μετά την δολοφονική επίθεση; Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης».

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Να το πούμε καθαρά για να σταματήσει επιτέλους η υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα: τη δολοφονική πολιτική βία την υποθάλπει ο βίαιος, ισοπεδωτικός φασιστικός λόγος που δυστυχώς έχει υιοθετηθεί και από την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζει τον πολιτικό αντίπαλο ως εχθρό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως εγκληματικές οργανώσεις.

Όποιος έχει ονομάσει τη ΝΔ στο παρελθόν “κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, εμπρηστών…” ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.

Γι’ αυτό και πλέον δεν αρκούν οι πολιτικές δηλώσεις που καταγγέλουν μεμονωμένα το τραγικό συμβάν. Χρειαζόμαστε δηλώσεις και κυρίως πολιτικές πράξεις που να αποκηρύσσουν το συγκεκριμένο ύφος και ήθος αντιπολίτευσης.

Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτός οδηγεί τις πράξεις μας. Είτε προς το καλό είτε προς το κακό.

Υ.Γ. Ποια πολιτική αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δεν έχει κάνει ακόμη ούτε καν μια τυπική δήλωση καταδίκης 28 ώρες μετά την δολοφονική επίθεση; Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών στη Λάρισα και να κωλυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης».