Α. Σκέρτσος: Μισθοί Πορτογαλίας και όχι Βουλγαρίας στην Ελλάδα το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurosta

Την απάντησή του στην κριτική της αντιπολίτευσης περί εξίσωσης των ελληνικών μισθών με αυτούς της Βουλγαρίας έδωσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενος τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για τους καθαρούς μέσους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE-27).

Όπως σημειώνει ο κ. Σκέρτσος, η ανάλυση των δεικτών της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας αποδομεί την εικόνα περί «υποβάθμισης» της χώρας, κατατάσσοντας την Ελλάδα στη 17η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, πάνω από 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Πορτογαλίας και της Τσεχίας.

Ο υπουργός Επικρατείας υπογραμμίζει επίσης την εξέλιξη των μεγεθών από το 2019 έως σήμερα.

«Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κριτική για το επίπεδο των μισθών και να ζητά περισσότερα. Δεν μπορεί όμως να μετατρέπει μια μετρήσιμη βελτίωση σε δήθεν υποβάθμιση της χώρας. Μπορούμε και πρέπει να θέλουμε περισσότερα, αλλά για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει πρώτα να συμφωνούμε στα πραγματικά δεδομένα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ελλάδα 2025: Μισθοί Πορτογαλίας και όχι Βουλγαρίας

Χθες θέσαμε ένα απλό ερώτημα: Έγινε η Ελλάδα “Βουλγαρία” στους μισθούς όπως ισχυρίζεται η Αντιπολίτευση κάνοντας “στατιστική κοπτοραπτική”; Η ανάλυση των πραγματικών δεικτών της Eurostat είναι ξεκάθαρη: όχι.

Ταυτόχρονα, μια νέα δημοσίευση της Eurostat που έγινε συμπτωματικά λίγες ώρες αργότερα χθες για τους καθαρούς μέσους μισθούς το 2025 στην ΕΕ-27, καταρρίπτει πλήρως την ψευδή εικόνα που δημιουργεί η αντιπολίτευση. Δείχνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 17η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, έχοντας αφήσει πλέον πίσω της την Πορτογαλία και την Τσεχία και συνολικά 10 χώρες της ΕΕ που βρίσκονται κάτω από την Ελλάδα.

Το 2019 βρισκόμασταν στη 19η θέση, με μέσο καθαρό ετήσιο μισθό 11.900 ευρώ. Το 2025 ο αντίστοιχος μισθός έχει προσεγγίσει τα 21.500 ευρώ: 9.600 ευρώ υψηλότερα, μια αύξηση περίπου >80%.

Και η σύγκριση με τη Βουλγαρία είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική.

Το 2025 ο μέσος καθαρός μισθός ήταν χαμηλότερος στη Βουλγαρία κατά περίπου -7.000 ευρώ για έναν άγαμο εργαζόμενο, -8.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με έναν εργαζόμενο, -15.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με δύο εργαζομένους και -14.000 ευρώ για ζευγάρι εργαζομένων χωρίς παιδιά.

Κι όμως η αντιπολίτευση επιμένει σαν χαλασμένο ρολόι να χτυπάει στον λάθος τόνο εξισώνοντας τους ελληνικούς μισθούς με τους μισθούς της Βουλγαρίας.

Εννοείται ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί που πρέπει και τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια όπως σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο εισοδημάτων της ευρωζώνης, όπως άλλωστε και άλλες 16 χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρος.

Αυτό όμως απέχει κατά πολυ από το να παρουσιάζεται η πρόοδος ως υποχώρηση.

Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κριτική για το επίπεδο των μισθών και να ζητά περισσότερα. Δεν μπορεί όμως να κάνει στατιστική κοπτοραπτική, να επιλέγει έναν δείκτη που τη βολεύει αλλά δεν αφορά τους μισθούς για να μετατρέψει μια μετρήσιμη βελτίωση σε δήθεν υποβάθμιση της χώρας.

Τα στοιχεία της Eurostat είναι σαφή: από τη 19η θέση το 2019 στη 17η το 2025 και από τα 11.900 στα 21.500 ευρώ.

Μπορούμε και πρέπει να θέλουμε περισσότερα. Αλλά για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει πρώτα να συμφωνούμε στα πραγματικά δεδομένα.