Ά. Σκέρτσος: Κρατάμε την κοινωνία όρθια απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις

Στα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, υπογραμμίζοντας ότι «θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, αλλά θα τα καταφέρουμε». Υποστήριξε, ωστόσο, ότι «πρέπει να κρατάμε εφεδρείες» και ότι «δεν μπορούμε να δίνουμε όλα τα πολεμοφόδια μας σήμερα, όταν δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο».

Στο ερώτημα πως θα κρατήσουμε όρθια την κοινωνία σε αυτες τις μεγάλες προκλήσεις, ο κ. Σκέρτσος απάντησε ότι «δεν πρέπει να υποτιμούμε τα μέτρα τα οποία ήδη λαμβάνονται απο την άνοιξη και έχουν ήδη αντίκρυσμα στην κοινωνία», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων χωρών.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο σημαντικό είναι να έχεις δημοσιονομική, αμυντική ενεργειακή αυτάρκεια και πολιτική σταθερότητα σε «ταραγμένους καιρούς». «Η Ελλάδα σε αυτή τη συγκυρία, λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται από το 2019, έχει το πλεονέκτημα να καταγράφει πολιτκή σταθερότητα για να μπορούμε να έχουμε πρόοδο στην οικονομία, συνοχή στην κοινωνία και ισχυρή άμυνα στα σύνορα» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «η πολιτική σταθερότητα σε ταραγμένους καιρούς είναι μείζον διακύβευμα για να συνεχίσουμε να προοδεύουμε».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση ότι «η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα», ο κ. Σκέρτσος ξεκαθάρισε ότι «τα κόμματα δεν πρέπει να υπόσχονται περισσότερα από αυτά τα οποία μπορούν να δώσουν».

Υπενθύμισε ότι η χώρα μας, πριν από 15 χρόνια, «πέρασε έναν Γολγοθά» ως κοινωνία και ως οικονομία, τονίζοντας με νόημα ότι «τα κόμματα που έχουν ασκήσει διακυβέρνηση σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ξέρουν τι σημαίνει να μην βγαίνει ο λογαριασμός». «Ο δρόμος που εισηγούνται οδηγούν σε μνημόνιο και εποπτεία. Αυτό θέλουν;» διερωτήθηκε.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Σκέρτσος αναγνώρισε πως είναι ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως τα μέτρα της πολιτείας δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, αν δεν υπάρξει παράλληλα ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των γονιών.

Ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου, την επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πως θα τοποθετηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αν θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, καθώς όπως υποστήριξε το 80% των πολιτών τάσσεται υπέρ των μέτρων παρέμβασης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.