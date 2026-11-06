Α. Σκέρτσος κατά Τσίπρα για τον νόμο Παρασκευόπουλου: Καμία μεταμέλεια για τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής

Στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο πλαίσιο των αποφυλακίσεων από το 2019 και έπειτα, σε σύγκριση με τις ρυθμίσεις του νόμου Παρασκευόπουλου, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τη σωφρονιστική πολιτική της περιόδου 2015-2019.

Ο υπουργός παραθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Αύγουστο του 2019, καταγράφηκαν συνολικά 18.193 αποφυλακίσεις, δηλαδή περίπου 343 τον μήνα, βάσει των δημοσιευμένων ετήσιων στοιχείων. Όπως αναφέρει, μόνο το 2017 αποφυλακίστηκαν 320 καταδικασμένοι για ληστείες, 1.137 για κλοπές και περίπου 700 για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, ο νόμος Παρασκευόπουλου (ν. 4322/2015) μείωσε το όριο πραγματικής έκτισης για ποινές φυλάκισης έως τριών ετών από τα 2/5 στο 1/10 της ποινής, ενώ για καθείρξεις άνω των δέκα ετών επέτρεπε την υπό όρους αποφυλάκιση μετά την πραγματική έκτιση του 1/3 της ποινής

Ο υπουργός επισημαίνει ότι το 2021, επί υπουργίας Κώστα Τσιάρα, αυστηροποιήθηκαν οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης για συγκεκριμένα σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων η ανθρωποκτονία από πρόθεση, ο βιασμός και η ληστεία.

Όπως εξηγεί, για πρόσκαιρη κάθειρξη απαιτείται πλέον έκτιση των 4/5 της ποινής, με συνυπολογισμό του ευεργετικού χρόνου, και τουλάχιστον 3/5 πραγματικής παραμονής στη φυλακή.

Παράλληλα, αναφέρεται στις αλλαγές του 2024, επί υπουργίας Γιώργου Φλωρίδη, με την αύξηση του ανώτατου ορίου πρόσκαιρης κάθειρξης από 15 σε 20 έτη, καθώς και στη ρύθμιση του 2026 για την αύξηση από 25 σε 30 χρόνια του ειδικού ορίου πραγματικής κράτησης στις πολλαπλές ισόβιες καθείρξεις.

Ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε ως προς την απονομή δικαιοσύνης, την προστασία των θυμάτων και τον σωφρονισμό των καταδικασμένων, καταλογίζοντας στον Αλέξη Τσίπρα έλλειψη μεταμέλειας για τα αποτελέσματά της.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι, παρά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί επί σημερινής κυβέρνησης, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες για καλύτερες σωφρονιστικές υποδομές, αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης και ουσιαστική προετοιμασία των κρατουμένων για την κοινωνική επανένταξη.

Τέλος, υπογραμμίζει τη σημασία εναλλακτικών μορφών έκτισης ποινών, όπου το επιτρέπει η βαρύτητα του αδικήματος, όπως η κοινωφελής εργασία και η κατ’ οίκον κράτηση με ηλεκτρονική επιτήρηση.

«Αν ένας άνθρωπος βγαίνει από τη φυλακή πιο επικίνδυνος απ’ ό,τι μπήκε, το σωφρονιστικό σύστημα έχει αποτύχει», καταλήγει, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός σωφρονισμός αποτελεί μέρος της προστασίας των θυμάτων.