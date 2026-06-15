Α. Σκέρτσος κατά Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα: Λέει πολλά χωρίς να λέει τίποτα

Αιχμηρή απάντηση στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

«Ο λαός μας λέει πως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σαν τη φτώχεια που ζήσαμε από το πρόγραμμα χρεοκοπίας και υπερφορολόγησης του τέως ΣΥΡΙΖΑ και νυν ΕΛΑΣ. Και δυστυχώς η ανακοίνωση του ΙΝΑΤ λέει πολλά χωρίς να λέει τίποτα», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος.

Σημειώνεται ότι στην ανάρτησή του ο υπ. Επικρατείας, κάνει ειδική αναφορά στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, λέγοντας πως ήταν ο μόνος «που κατάλαβε και ομολόγησε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε εκλογικά το 2023 διότι δεν ήταν -ως όφειλε- ρεαλιστικό και κοστολογημένο».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Απάντηση στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για τον φορολογικό λαϊκισμό της αντιπολίτευσης.

Ο λαός μας λέει πως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σαν τη φτώχεια που ζήσαμε από το πρόγραμμα χρεοκοπίας και υπερφορολόγησης του τέως ΣΥΡΙΖΑ και νυν ΕΛΑΣ. Και δυστυχώς η ανακοίνωση του ΙΝΑΤ λέει πολλά χωρίς να λέει τίποτα.

Τελικά, ο μόνος που κατάλαβε και ομολόγησε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε εκλογικά το 2023 διότι δεν ήταν -ως όφειλε- ρεαλιστικό και κοστολογημένο, ήταν ο κ. Τσακαλώτος.

Ίσως γι’ αυτό και να «τιμωρήθηκε» με την έξωσή του από το νέο-παλιό κόμμα του κ. Τσίπρα που συνεχίζει απτόητο στις ίδιες χρεοκοπικές και χρεοκοπημένες συνταγές.

Όμως το «δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».