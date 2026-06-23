Ά. Σκέρτσος: Και όμως αλλάζει το παραγωγικό υπόδειγμα της οικονομίας

Με στοιχεία και πραγματικά δεδομένα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος εστιάζει στην εξέλιξη των πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

«Αλλάζει το παραγωγικό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας; Κι όμως αλλάζει.

Η νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και οι 70.000 νέες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση.

Την περασμένη εβδομάδα αναλύσαμε με συγκριτικά στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ τη σημαντική βελτίωση που δείχνουν οι δείκτες της ελληνικής μεταποίησης και βιομηχανίας ως μερίδιο του ΑΕΠ, της απασχόλησης και της παραγωγής.

Συνοπτικά, η Ελλάδα καταγράφει μεταξύ 2019-2025 τη 2η μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ στην απασχόληση εργαζομένων στη μεταποίηση, την 3η μεγαλύτερη αύξηση στην προστιθέμενη αξία της μεταποίησης στο εγχώριο παραγόμενο προϊόν και την 5η μεγαλύτερη αύξηση στην βιομηχανική παραγωγή.

Παρόλα αυτά, κόμματα και στελέχη της αντιπολίτευσης εξακολουθούν να μιλούν χωρίς στοιχεία για μια άλλη δική τους πραγματικότητα που, δυστυχώς, αγνοεί τα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας. Όταν, όμως, τα δεδομένα δείχνουν πρόοδο και κάποιοι συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι ‘τίποτα δεν αλλάζει’, τότε το πρόβλημα δεν είναι η πραγματικότητα αλλά η ανάλυσή τους.

Αν πράγματι δεν άλλαζε τίποτα, τότε πώς εξηγείται ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 13,9% το 2019 σε 15,5% το 2024, καταγράφοντας άνοδο 11,5%;

Και πώς εξηγείται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ, οι εργαζόμενοι στους κλάδους της βιομηχανίας αυξήθηκαν από 337 χιλιάδες τον Απρίλιο του 2019 σε σχεδόν 407 χιλιάδες τον Απρίλιο του 2026;

Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικότερα με βάση τα δεδομένα της Εργάνης τι έχει συμβεί τα τελευταία 7 χρόνια στους εργαζόμενους που απασχολούνται στους κλάδους της μεταποίησης και της βιομηχανίας.

Η Εργάνη δείχνει λοιπόν ότι στα 7 προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκαν περισσότερες από 69.500 νέες θέσεις εργασίας στους κλάδους της μεταποίησης και της βιομηχανίας, μια αύξηση +20,6%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη μεταποίηση, δηλαδή στην «καρδιά» της παραγωγικής οικονομίας.

Οι εργαζόμενοι στη μεταποίηση αυξήθηκαν από 287.864 σε 355.462. Δηλαδή σχεδόν 68.000 περισσότερες θέσεις εργασίας, αύξηση 23,5%.

Προφανώς, η Ελλάδα δεν μετατράπηκε ξαφνικά σε βιομηχανική υπερδύναμη. Κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Όμως, είναι εξίσου ανακριβές να υποστηρίζει κανείς ότι η παραγωγική βάση της χώρας παραμένει στάσιμη.

Όταν η βιομηχανία αυξάνει το μερίδιό της στο ΑΕΠ, όταν η μεταποίηση καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη και όταν δημιουργούνται σχεδόν 70.000 νέες θέσεις εργασίας στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για στασιμότητα αλλά για μια μετρήσιμη μεταβολή του παραγωγικού υποδείγματος.

Όμως, δεν αυξάνονται μόνο οι θέσεις εργασίας στη μεταποίηση αλλά και οι μισθοί. Διότι μια κρίσιμη παράμετρος είναι ότι η μεταποίηση δίνει σημαντικά υψηλότερους μισθούς από άλλους κλάδους της οικονομίας.

Τα στοιχεία της Εργάνης δείχνουν ότι αρκετοί από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της μεταποίησης συγκαταλέγονται πλέον και στους καλύτερα αμειβόμενους της ελληνικής οικονομίας.

Μερικά παραδείγματα αξίζει να αναφερθούν:

Φαρμακοβιομηχανία

Μέσος μισθός: 2.090 ευρώ

17.013 εργαζόμενοι (Απρίλιος 2026)

Αύξηση απασχόλησης: +58%

Αύξηση μισθών: +22%

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών προϊόντων

Μέσος μισθός: 1.804 ευρώ

5.234 εργαζόμενοι (Απρίλιος 2026)

Αύξηση απασχόλησης: +55%

Αύξηση μισθών: +36%

Χημικά προϊόντα

Μέσος μισθός: 1760 ευρώ

16.096 εργαζόμενοι (Απρίλιος 2026)

Αύξηση απασχόλησης: +17%

Αύξηση μισθών: +24%

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Μέσος μισθός: 1.520 ευρώ

11.820 εργαζόμενοι (Απρίλιος 2026)

Αύξηση απασχόλησης: +52%

Αύξηση μισθών: +40%

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων

Μέσος μισθός: 1.638 ευρώ

19.494 εργαζόμενοι (Απρίλιος 2026)

Αύξηση απασχόλησης: +80%

Αύξηση μισθών: +38%

Παραγωγή βασικών μετάλλων

Μέσος μισθός: 1.769 ευρώ

11.020 εργαζόμενοι (Απρίλιος 2026)

Αύξηση απασχόλησης: +29%

Αύξηση μισθών: +34%

Όταν η φαρμακοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα μέταλλα και τα χημικά προϊόντα αυξάνουν ταυτόχρονα μισθούς και απασχόληση με διψήφια ποσοστά, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια αλλαγή της δομής της οικονομίας προς κλάδους που παράγουν περισσότερο πλούτο, καλύτερες αμοιβές και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για τη χώρα. Η διαφοροποίηση και η ανάπτυξη της οικονομίας σε περισσότερους κλάδους προσδίδει παραγωγική αντοχή καθώς και κοινωνική συνοχή μαζί με περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση με καλύτερους μισθούς.

Μένουν πολλά ακόμη να αλλάξουν στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, κάθε συζήτηση για την οικονομία είναι χρήσιμο να γίνεται πάνω σε στοιχεία και πραγματικά δεδομένα αντί σε στερεότυπα του παρελθόντος και κομματικούς αφορισμούς που καταλήγουν να αρνούνται κάθε πρόοδο.

Κι εδώ κάτι αλλάζει», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.