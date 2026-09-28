Ά. Σκέρτσος: Η πολιτική σταθερότητα αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε συσσωρευμένη πρόοδο

Στο ερώτημα «πότε μια κυβέρνηση είναι πραγματικά χρήσιμη για μια χώρα», απαντά σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, με αφορμή την συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως επισημαίνει, βασικό κριτήριο αξιολόγησης δεν είναι η διάρκεια μιας κυβέρνησης, αλλά το κατά πόσο αξιοποιεί τον πολιτικό χρόνο που διαθέτει και σε ποια κατάσταση παραδίδει τη χώρα σε σχέση με αυτήν που παρέλαβε.

Επικαλούμενος παραδείγματα μακρόχρονης διακυβέρνησης από ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, όπως του Χέλμουτ Κολ και της ‘Ανγκελα Μέρκελ στη Γερμανία, του Τόνι Μπλερ στη Βρετανία, του Φελίπε Γκονθάλεθ στην Ισπανία και του Μαρκ Ρούτε στην Ολλανδία, υπογραμμίζει ότι κανένας δείκτης δεν αρκεί από μόνος του αν δεν εξετάζεται σε συνδυασμό με την απασχόληση, το δημόσιο χρέος και τα εισοδήματα.

«Η πολιτική σταθερότητα αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε συσσωρευμένη πρόοδο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι από το 2019 έως το 2025 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε περίπου 11% και το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά περίπου 13%, η ανεργία μειώθηκε πάνω από 50%, ενώ το δημόσιο χρέος από 183,7% το 2019 μειώθηκε σε 146,6% του ΑΕΠ το 2025.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει, επίσης, στον τομέα της άμυνας, τονίζοντας ότι η χώρα μας ενίσχυσε σημαντικά την αμυντική της ικανότητα, διεύρυνε τις στρατηγικές της συμμαχίες και αναβάθμισε τον ενεργειακό και γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Σκέρτσος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο gov.gr, το οποίο διαθέτει πλέον περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και στο κράτος δικαίου, με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα να έχουν μειωθεί από 7 σε 4, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες.

Για τις αλλαγές στη δημόσια υγεία ο κ. Σκέρτσος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προληπτικές εξετάσεις, στον προσωπικό γιατρό, στην αναβάθμιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας και στα περισσότερα ψηφιακά εργαλεία, που έχει πλέον στη διάθεσή του ο πολίτης.

Κλείνοντας, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρει ότι ο «χρυσός κανόνας» μιας χρήσιμης διακυβέρνησης είναι: Να παραδίδει ισχυρότερη οικονομία. Με περισσότερες δουλειές και καλύτερα εισοδήματα. Με λιγότερο χρέος και περισσότερες επενδύσεις. Με αποτελεσματικότερο κράτος, ισχυρή άμυνα και καλύτερους θεσμούς.

«Γιατί τελικά σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Σημαίνει να μετατρέπεις τον πολιτικό χρόνο σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο για μια χώρα πιο ανθεκτική, ισχυρή και δίκαιη από αυτήν που παραλάβαμε» καταλήγει.