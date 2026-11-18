Τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων αναδεικνύει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, επισημαίνοντας ότι η χώρα ανέβηκε από την 27η στην 22η θέση κατά την τελευταία πενταετία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για το 2025, η Ελλάδα συγκεντρώνει 57 μονάδες και βρίσκεται στην 22η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, κατά την περίοδο 2020-2025, η χώρα κατέγραψε την 5η καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Έως το 2019 η Ελλάδα συστηματικά καταλάμβανε την τελευταία θέση (27η) στους δείκτες ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην τακτική έκθεση της EIGE, του αρμόδιου ευρωπαϊκού φορέα που ερευνά διαχρονικά τα θέματα ισότητας σε όλη την Ευρώπη. Μια κατάταξη που μόνο αισθήματα ντροπής μπορούσε να προκαλεί σε όλες και όλους μας», σημειώνει.

Ο υπουργός Επικρατείας αποδίδει την εξέλιξη αυτή στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην οικογένεια, στους χώρους γνώσης και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και στην προστασία των γυναικών που είναι ευάλωτες στην ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες, ιδίως σε ό,τι αφορά την κατανομή της φροντίδας στην οικογένεια ή το χάσμα μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα οποία, όπως υπογραμμίζει, πρέπει να βελτιωθούν πιο εντατικά.

«Ωστόσο, η πρόοδος είναι πλέον υπαρκτή και ορατή», προσθέτει, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή, από το 2021, συντονισμένης στρατηγικής με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, κάνει ειδική αναφορά στη συμβολή της τότε υφυπουργού Μαρίας Συρεγγέλα, καθώς και των διαδόχων της, Μαρίας Κεφάλα, Κατερίνας Παπακώστα και Έλενας Ράπτη.

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρεται, επίσης, στην περίοδο 2015-2019, σημειώνοντας ότι παρά το γεγονός ότι η χώρα μας είχε κυβερνήσεις «που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές στα λόγια, σημείωνε ελάχιστη πρόοδο – μόλις 1,6 μονάδες-χωρίς να καταφέρει να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της Ευρώπης».

«Πολύ απλά διότι, όπως και σε κάθε πεδίο πολιτικής έτσι και εδώ, δεν αρκούν μόνο τα ρητορικά σχήματα και τα συνθήματα περί ισότητας. Απαιτείται και έργο με πραγματικές πολιτικές και πρακτικές λύσεις με στόχο να κάνουμε καλύτερη, πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη και παραγωγική τη ζωή των γυναικών στην πατρίδα μας, προσφέροντάς περισσότερες ευκαιρίες και πολιτικές στήριξης και ενδυνάμωσης», τονίζει.

Αναφερόμενος στους στόχους της επόμενης περιόδου, ο υπουργός Επικρατείας υπογραμμίζει ότι η 22η θέση δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού, αλλά δημιουργεί την υποχρέωση για περαιτέρω προσπάθεια.

«Μας αρκεί η 22η θέση; Σαφώς όχι. Κανείς μας δεν μπορεί να εφησυχάζει απλά και μόνο με τη βελτίωση της θέσης μας. Αντιθέτως ακριβώς αυτή η πρόοδος μεγαλώνει την ευθύνη μας, καθώς απέδειξε ότι και σε αυτό το πεδίο μπορούμε να “κουνήσουμε τη βελόνα” με σχέδιο, επιμονή στην υλοποίηση και διαρκή διόρθωση των πολιτικών μας όπου χρειάζεται», σημειώνει.

Τέλος, θέτει ως στόχο για την περίοδο 2026-2030 την προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μέσω του νέου σχεδίου δράσης που εκπονεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Στόχος μας τώρα για την επόμενη τετραετία 2026-2030 μέσα από το νέο σχέδιο δράσης που ήδη εκπονεί το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Δόμνα Μιχαηλίδου με την Έλενα Ράπτη, είναι να προσεγγίσουμε -και γιατί όχι να προσπεράσουμε- το μέσο όρο της Ευρώπης διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα και τις πολιτικές ενδυνάμωσης των γυναικών», καταλήγει.

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