Ά. Σκέρτσος για ψηφιακό εθισμό παιδιών: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ παίζουν το παιχνίδι των πλατφορμών

Σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στα μέτρα προστασίας των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό ασκεί ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, απαντώντας σε σχετικές ανακοινώσεις των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν -ή απλά δεν θέλουν να καταλάβουν- ότι έχουν πάρει διαζύγιο από την κοινωνία, από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και δυστυχώς από τη λογική», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός κατηγορεί τα δύο κόμματα ότι επέλεξαν να απέχουν από την προσπάθεια, υποστηρίζοντας πως με τη στάση τους ευνοούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εις βάρος των παιδιών.

«Επέλεξαν να είναι απόντες από αυτή τη μάχη παίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι των καθυστερήσεων που εξυπηρετεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αλλά όχι το συμφέρον των παιδιών», σημειώνει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο νόμος 5350/2026 τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτώντας, όπως υπογραμμίζει, μια νέα περίοδο στην προστασία των ανηλίκων.

«Ο νόμος 5350/2026 τίθεται σε εφαρμογή από 1/1/27 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παιδική προστασία χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης αλλά με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας», καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος.