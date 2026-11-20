Ως εθνική επιτυχία χαρακτηρίζει ο Άκης Σκέρτσος την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά 100%, μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των δύο τελευταίων δόσεων, ύψους 11,5 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook, η Ελλάδα κατάφερε να αξιοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων, συνολικού ύψους 36 δισ. ευρώ, μέσα σε μόλις 5,5 χρόνια, διαψεύδοντας τις προβλέψεις της αντιπολίτευσης περί απώλειας χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ολοκληρώθηκαν 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, καθώς και 376 ορόσημα και στόχοι. Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων αναφέρει την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, την ψηφιοποίηση του κράτους, την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία του αποτελεσματικού σχεδιασμού, του συντονισμού, της συστηματικής παρακολούθησης και της λογοδοσίας, τονίζοντας ότι η ίδια μέθοδος θα εφαρμοστεί στην υλοποίηση των 90 κυβερνητικών προτεραιοτήτων του επόμενου εξαμήνου.

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Εθνική επιτυχία η ολοκλήρωση του ΤΑΑ κατά 100%

Πριν από λίγη ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς το σύνολο των υποχρεώσεών της για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εγκρίνοντας την εκταμίευση των 2 τελευταίων δόσεων του εθνικού μας σχεδίου, ύψους 11,5 δις ευρώ.

Πρόκειται κυριολεκτικά για άθλο καθώς η Ελλάδα είχε να διαχειριστεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος εθνικό πρόγραμμα σε όλη την ΕΕ, αναλογικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ μας, με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα εντός μόλις 5,5 χρόνων.

Πρακτικά είναι σαν να απορροφήσαμε 2 ΕΣΠΑ στον μισό χρόνο, διαψεύδοντας και όλες τις Κασσάνδρες της αντιπολίτευσης που προέβλεπαν μοιρολατρικά την απώλεια πόρων και τον εκτροχιασμό του προγράμματος.

Η Ελλάδα τελικά δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από το ιστορικά μεγαλύτερο σε μέγεθος ευρωπαϊκό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συνολικού ύψους 36 δις ευρώ που κληθήκαμε να υλοποιήσουμε. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν πετύχαμε απλά και μόνο την απορρόφηση ενός πολύ φιλόδοξου προγράμματος. Καταφέραμε να αλλάξουμε και τις επιδόσεις της χώρας μας σε κρίσιμες λειτουργίες του κράτους και της οικονομίας.

176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 376 ορόσημα και στόχοι, ολοκληρωμένα. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν οι αλλαγές που οι πολίτες ήδη ζουν στην καθημερινότητά τους, οπως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η ψηφιοποιηση του κράτους, οι ανακαινίσεις δεκάδων κέντρων υγείας και νοσοκομείων, ο προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ και το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε εκατομμύρια πολίτες. Και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες έμεναν στα χαρτιά.

Το ΤΑΑ αφήνει ως παρακαταθήκη και την μέθοδο που οδήγησε στην επιτυχή ολοκλήρωσή του: σχεδιασμός με μετρήσιμους στόχους, συντονισμός, παρακολούθηση της υλοποίησης βήμα-βήμα και λογοδοσία για το αποτέλεσμα. Με αυτή τη μέθοδο συνεχίζουμε για την υλοποίηση και των τελευταίων 90 προτεραιοτήτων του κυβερνητικού έργου που έχουμε θέσει για το επόμενο εξάμηνο.

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους Υπουργούς, στον Νίκος Παπαθανάσης – Nikos Papathanasis, τον Orestis Kavalakis, την Εύη Δραμαλιώτη, τα στελέχη της ΕΥΣΤΑ και της ΓΓ Συντονισμού, αλλά και στην αρχική ομάδα σχεδιασμού του “Ελλάδα 2.0”, τον Theodoros Skylakakis, Thanasis Kontogeorgis, Alex Patelis, Michael Arghyrou, Dimitris Skalkos, Nikos Mantzoufas.

Ολοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα για την πατρίδα μας».