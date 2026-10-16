Ά. Σκέρτσος: Ακούμε την άποψη των παιδιών για τα social media, αλλά πρωτίστως την ανάγκη τους για βοήθεια

Να ακούσουμε τι μας λένε τα ίδια τα παιδιά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ), προτείνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τα «επίμονα ερωτήματα» της αντιπολίτευσης για τα όρια ηλικίας στα ΜΚΔ, ενόψει της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου, την επόμενη εβδομάδα.

«Η συμμετοχή τους στον διάλογο είναι απαραίτητη. Όμως το επιχείρημα “αν δεν συμφωνούν τα παιδιά, δεν δικαιούστε να θεσπίσετε όρια προστασίας” δημιουργεί ένα ψευτοδίλημμα», υπογραμμίζει ο κ. Σκέρτσος και παρουσιάζει τις απαντήσεις που έχουν δώσει τα ίδια τα παιδιά, συμμετέχοντας σε μεγάλες έρευνες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, τον Φεβρουάριο του 2025, σε 2.500 μαθητές ηλικίας 10-18 ετών από πέντε μεγάλες πόλεις, προκύπτουν τα εξής:

– Ένας στους τέσσερις μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση του διαδικτύου και χρειάζεται βοήθεια για να τη μειώσει.

– Το 51% των μαθητών της Δευτεροβάθμιας αναφέρει ότι ξεκίνησε τα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ 10 και 12 ετών. Και από όσους τα χρησιμοποιούν, το 74% δηλώνει ότι έδωσε ψευδή ηλικία κατά την εγγραφή.

Αντίστοιχα, στην ευρωπαϊκή έρευνα ESPAD 2024, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το ΕΠΙΨΥ με τη συμμετοχή 6.810 μαθητών από 488 σχολεία:

– Το 40,5% των 16χρονων αναφέρει τουλάχιστον τέσσερις ώρες ημερησίως στα social media τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα το ποσοστό φτάνει το 64,9%.

– Το 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 35,4% και 59,5%.

– Το 48% εμφανίζει ενδείξεις προβληματικής ενασχόλησης, έναντι 47% κατά μέσο όρο στις χώρες της ESPAD. Πρόκειται για ενδείξεις βάσει των απαντήσεων των μαθητών, όχι για κλινική διάγνωση εθισμού.

Τα δεδομένα αυτά μεταξύ άλλων πολλών επιστημονικών ερευνών, σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας, περιγράφουν ένα σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί απάντηση.

«Ακούμε τα παιδιά όταν παίρνουμε στα σοβαρά την άποψή τους, αλλά πρωτίστως την ανάγκη τους για βοήθεια» καταλήγει, τονίζοντας ότι χρειάζονται «όρια που εφαρμόζονται, ψηφιακή παιδεία, στήριξη των οικογενειών και περισσότερες δυνατότητες για άθληση, δημιουργία και παρέα».