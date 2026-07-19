Α.Σδούκου: Ο κ. Τσίπρας θέλει να πάθουμε αμνησία – Η βελτίωση της καθημερινότητας «κλειδί» της αυτοδυναμίας

Για τη σημασία της αξιοπιστίας του κυβερνητικού έργου, την ανάγκη ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων και τη μη βελτίωση της καθημερινότητας ως βασικό κριτήριο εμπιστοσύνης των πολιτών, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Εκλογές την άνοιξη του 2027»

Ερωτηθείσα για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εξάλλου αυτό είναι που λέει μέρα παρά μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027». Υπογράμμισε δε, ότι «κακώς η εκλογολογία τροφοδοτείται από την επαφή με τους πολίτες ή τα εγκαίνια έργων. Ο πρωθυπουργός, από το 2019, ήδη από την πρώτη θητεία του, ήταν πάντα σε επαφή με τον κόσμο, ενώ είναι λογικό οι περιοδείες να συνδυάζονται και με εγκαίνια, καθώς η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης σημαίνει όλο και περισσότερες παραδόσεις έργων», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Από το 2019 βελτιώνουμε τα εισοδήματα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέδειξε ως βασικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής «τη συνεχή βελτίωση της ζωής των πολιτών, τις αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις», μία πολιτική που έχει ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζεται ως σήμερα συνδυαζόμενη με μόνιμες μειώσεις φόρων.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε πως ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μπαίνουν διαρκώς μικρά κομμάτια του παζλ στο κυβερνητικό έργο «παραδίδοντας στους πολίτες ένα καινούργιο νοσοκομείο, ένα κέντρο υγείας, ένα σχολείο» και επεσήμανε πως το πιο σημαντικό «είναι να πείσουμε τον κόσμο για την αξιοπιστία των πεπραγμένων μας. Η αξιοπιστία είναι το διαβατήριό μας».

«Αντιπολίτευση της ισοπέδωσης»

Η κ. Σδούκου, σχολιάζοντας τις διαφορές της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, τόνισε ότι «η αριστερή συμπαράταξη προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε. Θυμόμαστε όμως τη ΔΕΘ, όπου ο κ. Τσίπρας είχε υποσχεθεί 15 δισεκατομμύρια παροχές, κατάργηση μνημονίων και μια πλουσιοπάροχη ζωή. Ζήσαμε capital controls, κλειστές τράπεζες, ουρές». «Αυτά δεν ξεχνιούνται», πρόσθεσε, καθώς, όπως είπε, «ήταν ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός και δεν πείθει. Ούτε μπορεί να κατηγορεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να σκανδαλολογεί συνεχώς, εκείνος που έχει αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς της κυβέρνησής του».

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «έχει μια λογική που ισοπεδώνει τα πάντα, ακόμη και τα έργα στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία» χαρακτηρίζοντας την τακτική αυτή «θλιβερή» και προσθέτοντας πως «το κάνουν γνωρίζοντας πόσα έχουν ανακαινιστεί, πόσα έχουν παραδοθεί στους πολίτες όντας πλέον απολύτως σύγχρονα και ταυτόχρονα ξέρουν καλά ότι το 2019 υπηρετούσαν 90.320 εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας και σήμερα είναι 100.000, δηλαδή 10.000 περισσότεροι, παρά τις συνταξιοδοτήσεις που υπήρξαν στα χρόνια αυτά».

«Στόχος η αυτοδυναμία με το βλέμμα στο 2030»

Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται περίπου στο 29%-31% και υπολείπεται 5-6 ποσοστιαίων μονάδων για να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Είναι ρεαλιστικό και εφικτό, αρκεί να επιταχύνουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας και να διορθώσουμε ό,τι λάθος ή παράλειψη υπάρχει μέχρι την τελευταία μέρα».

Επεσήμανε παράλληλα ότι «θα πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, πέρα από τα πεπραγμένα μας, ποιες είναι οι προτάσεις μας για την Ελλάδα του 2030».