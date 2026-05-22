Α. Σαμαράς: Τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την τουρκική θρασύτητα

Επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλή των Ελλήνων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Αντώνης Σαμαράς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονεία, με αφορμή πρόσφατη αναφορά του πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέα Δημοκρατία σχετικά με το «ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου στις 3 τα ξημερώματα».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε παράλληλα τους κυβερνητικούς χειρισμούς με την ενίσχυση της τουρκικής προκλητικότητας στα ελληνοτουρκικά.

«Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντώνης Σαμαράς προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή εθνική κρίση, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει ένα «θερμό επεισόδιο» που θα αποτελέσει αφορμή για διεθνή διαιτησία και αμφισβήτηση των υφιστάμενων διεθνών συνθηκών.

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική απέναντι στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για «υποκλίσεις» και για πολιτική υποχωρητικότητας.

«Τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την τουρκική θρασύτητα. Οι συνθήκες “περί φιλίας”, οι υποκλίσεις, η κουβέντα “ας με πουν και μειοδότη”, το καλώδιο στην Κάσος που το πήρε η θάλασσα, δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε σκωπτικά τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το «τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα», λέγοντας ότι θυμίζει παλαιότερη προεκλογική διαφήμιση της Χίλαρι Κλίντον.

«Χτύπησε το τηλέφωνο για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και τον πρώην πρωθυπουργό, δηλαδή εμένα; Και όταν του το είπαν τι απάντησε;» διερωτήθηκε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αντώνης Σαμαράς επικαλέστηκε τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της Παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, “η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο”. Φέρετε την απόλυτη ευθύνη».