Α. Σαμαράς: Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

Νέα παρέμβαση με αφορμή την υπόθεση εξαπάτησης, από Ρώσους φαρσέρ, του σύμβουλου εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνου Ντόκου, έκανε ο πρωήν πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Σημειώνεται πως ο πρώην πρωθυπουργός αυξάνει κατακόρυφα την κριτική του προς την κυβέρνηση με κάθε αφρμή, αφού μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει παρέμβει τρεις φορές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θάνος Ντόκος, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπατήθηκε από γνωστό δίδυμο Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι κατάφεραν να συνομιλήσουν μαζί του προσποιούμενοι Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου λέγοντας πως ο γενικός γραμματέας ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης, «με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI».

Την ύπαρξη της επικοινωνίας γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι Ρώσοι μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας αποσπάσματα από όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Η ανάρτηση των Ρώσων φαρσέρ

Στην ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δημιουργοί της φάρσας περιγράφουν αναλυτικά όσα υποστηρίζουν ότι διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Όπως αναφέρουν:

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τον ενημερώσαμε ότι ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας φέρεται να δρα αυτόνομα, δεν υπακούει πλέον στον πρόεδρο της χώρας και προτίθεται να συνεχίσει να στέλνει drones στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με στόχο ρωσικά πλοία αλλά και θαλαμηγούς Ρώσων ολιγαρχών.

Προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση, ο Θάνος Ντόκος προειδοποίησε ότι ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα.

“Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε εκλογές που πλησιάζουν, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ ισχυρή. Πρέπει να αποφασίσετε αν η καταστροφή ενός μόνο ρωσικού πλοίου αξίζει το κόστος της απώλειας της ελληνικής υποστήριξης. Και, παρεμπιπτόντως, όλοι οι δισεκατομμυριούχοι έχουν ήδη μεταφέρει τις θαλαμηγούς τους στην Τουρκία.”»

Στην ίδια ανάρτηση, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ακόμη ότι κατά τη συνομιλία ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας αναγνώρισε πως βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές μεταξύ Αθήνας και Κιέβου για την προώθηση συμφωνίας που αφορά τη συνεργασία στον τομέα των drones.