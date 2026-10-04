Α. Σαμαράς κατά της κυβέρνησης: Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν

Με τη φράση «αυτούς τους πήρε το ποτάμι» και την αιχμή ότι «αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν», ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί κριτική στην κυβέρνηση σε βίντεο με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του, Νίκο Τσιούτσια

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «προκλητικούς» τους υπουργούς και καταλήγει λέγοντας πως «αυτούς τους πήρε το ποτάμι», προσθέτοντας ότι «αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν».

Με τη συγκεκριμένη αναφορά σχολιάζει εμμέσως την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Η συζήτηση στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε στο TikTok, ξεκινά από τα δημοσιεύματα για τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος, πριν περάσει στην κριτική προς την κυβέρνηση και στο ζήτημα της ακρίβειας.

Ο Νίκος Τσιούτσιας αναφέρεται ειδικότερα στα όσα γράφονται για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να ιδρύσει νέο κόμμα και στη συνέχεια να το κλείσει, εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί της κυβέρνησης χάσουν τις θέσεις τους.

Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς ξεκαθαρίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, αλλά «να μην χάσει η Ελλάδα».

Στη συνέχεια, η κουβέντα μεταφέρεται στην ακρίβεια, με τον Νίκο Τσιούτσια να σχολιάζει όσα, όπως αναφέρει, έχει υποστηρίξει η κυβέρνηση σχετικά με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους.

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