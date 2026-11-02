Α. Νικολαΐδης (ΠΑΣΟΚ): Διαψεύδει ότι αγόρασε σπίτι από πλειστηριασμό, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

Οβουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Νικολαΐδης, διαψεύδει κατηγορηματικά ως «ψευδείς και συκοφαντικούς» ισχυρισμούς που, όπως αναφέρει, διακινούνται συστηματικά σε βάρος του, περί αγοράς ακινήτου σε πλειστηριασμό ή από fund.

Υποστηρίζει ότι «η συκοφαντία αυτή επιχειρεί να απαξιώσει τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της κατοικίας και των δανειοληπτών» και προαναγγέλλει ότι μετά και τη σημερινή «κατηγορηματική διάψευση», θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη «κατά οποιουδήποτε δεν ανακαλέσει ή συνεχίσει να διαδίδει τους συγκεκριμένους ψευδείς και προσβλητικούς ισχυρισμούς» σε βάρος του.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Νικολαΐδη:

«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται συστηματικά σε βάρος μου ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί ότι δήθεν έχω αγοράσει ακίνητο σε πλειστηριασμό. Τους ισχυρισμούς αυτούς αναπαράγουν συγκεκριμένα ειδησεογραφικά μέσα που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα ΕΛΑΣ, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και γνωστά τρολ του διαδικτύου.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας διευκρινίζω τα εξής:

Ουδέποτε συμμετείχα σε πλειστηριασμό ακινήτου και ουδέποτε απέκτησα ακίνητο μέσω πλειστηριασμού. Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με funds και δεν έχω αγοράσει κανένα ακίνητο από fund.

Το ακίνητο που αποτελεί την κατοικία της οικογένειάς μου το αγόρασα το 2025 απευθείας από την ιδιοκτήτριά του, με συμβόλαιο αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου. Για την καταβολή του μεγαλύτερου μέρους του τιμήματος προβλέφθηκε χρηματοδότηση μέσω στεγαστικού δανείου.

Πριν από την αγορά πραγματοποιήθηκε έλεγχος τίτλων στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, χωρίς να προκύπτει εγγεγραμμένη υποθήκη, προσημείωση, άλλο βάρος ή διεκδίκηση επί του ακινήτου. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου πληροφορήθηκα ότι υπήρχαν εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις της πωλήτριας, οι οποίες θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Οι ισχυρισμοί, λοιπόν, ότι απέκτησα ακίνητο σε πλειστηριασμό ή από fund είναι απολύτως ψευδείς. Η αναπαραγωγή τους από ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και πολιτικούς αντιπάλους προσβάλλει την προσωπικότητά μου και παραπλανά τους πολίτες.

Είναι σαφές ότι η συκοφαντία αυτή επιχειρεί να απαξιώσει τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της κατοικίας και των δανειοληπτών.

Δεν επιτρέπω σε κανέναν να παίζει με την τιμή και την υπόληψή μου.

Μετά και τη σημερινή κατηγορηματική διάψευση, θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη κατά οποιουδήποτε δεν ανακαλέσει ή συνεχίσει να διαδίδει τους συγκεκριμένους ψευδείς και προσβλητικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου.

Οι συκοφάντες θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης».