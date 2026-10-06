Α. Νέστορα: Ο σκοπός της επίθεσης ήταν ξεκάθαρος, ήθελαν να σκοτώσουν – Θέλουμε να διαλευκανθεί η υπόθεση στο 100%

Στη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της, στην απώλεια της μητέρας της, στις εξελίξεις της ποινικής διαδικασίας αλλά και στο ενδεχόμενο να πολιτευτεί ξανά με τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα, μιλώντας στην εκπομπή «News Room» του ΕΡΤnews.

Με αφορμή την κλήση των τεσσάρων κατηγορουμένων για συμπληρωματικές εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, η κ. Νέστορα υπογράμμισε ότι βασικό ζητούμενο για την ίδια είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, αναμένονται το επόμενο διάστημα εξελίξεις τόσο σε σχέση με το κατηγορητήριο όσο και με τη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας.

«Το ζητούμενο όλων μας και εμένα προσωπικά είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση στο 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να εντοπιστούν και οι δράστες των άλλων δύο επιθέσεων οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια, συνδέονται με την υπόθεση.

«Μία πραγματική ενέδρα θανάτου»

Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν τη νύχτα της επίθεσης, η Αφροδίτη Νέστορα έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά βίαιο και οργανωμένο περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της και τον τραυματισμό μελών της οικογένειάς της.

«Ο τρόπος με τον οποίο στήσανε στην ουσία μία πραγματική ενέδρα θανάτου», είπε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια νύχτα που δεν πρέπει ούτε να ξεχαστεί ούτε να προσπεραστεί.

Σύμφωνα με την ίδια, η επίθεση είχε οργανωθεί μεθοδικά και είχε προηγηθεί παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η επίθεση ήταν πραγματικά οργανωμένη, έγινε με πολύ μεγάλη συστηματικότητα και ο σκοπός τους ήταν ξεκάθαρος. Θέλανε να σκοτωθεί κόσμος», δήλωσε.

Η κ. Νέστορα υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για μια ενέργεια που αποσκοπούσε απλώς στην πρόκληση φόβου ή αναστάτωσης, αλλά για οργανωμένη επίθεση στην οποία συμμετείχε ομάδα προσώπων.

«Το βαρύτερο απ’ όλα είναι η απώλεια της μητέρας μου»

Αναφερόμενη στα τραύματα που υπέστη η ίδια, σημείωσε ότι θα χρειαστεί σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να διαπιστωθεί το πλήρες αποτύπωμα της επίθεσης στην υγεία της.

«Σίγουρα θα περιμένω έναν με ενάμιση χρόνο για να δω τι μου έχει αφήσει όλη αυτή η περιπέτεια», είπε.

Τόνισε, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο βάρος που καλείται να αντιμετωπίσει είναι η απώλεια της μητέρας της.

«Το βαρύτερο βέβαια απ’ όλα είναι η απώλεια της μητέρας μου, το οποίο πραγματικά δεν πρόκειται να ξεπεραστεί», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να μη χρειαστεί κανένας άλλος άνθρωπος να βιώσει αντίστοιχη οικογενειακή τραγωδία.

Ερωτηθείσα τι θα ήθελε να πει στους ανθρώπους που πραγματοποίησαν την επίθεση, αναρωτήθηκε πώς θα αισθάνονταν εάν κάτι αντίστοιχο συνέβαινε στη δική τους μητέρα ή σε έναν δικό τους άνθρωπο.

Παράλληλα, καταδίκασε κατηγορηματικά τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνοντας ότι τρομοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις πρέπει να καταδικάζονται συνολικά από την κοινωνία.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα και η δράση του «RED-Y»

Παρά τα όσα έχει βιώσει, η Αφροδίτη Νέστορα δήλωσε αποφασισμένη να επιστρέψει στην εργασία και στην καθημερινότητά της, καθώς και να συνεχίσει την εθελοντική της δραστηριότητα.

Όπως είπε, θεωρεί ότι έχει υποχρέωση, τόσο απέναντι στη μνήμη της μητέρας της όσο και απέναντι στην οικογένεια και στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της, να επανέλθει σταδιακά στην κανονικότητά της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον σύλλογο «RED-Y», τον οποίο ίδρυσε πριν από πέντε χρόνια μετά την απώλεια της αδελφής της.

Ο σύλλογος δραστηριοποιείται στην ενημέρωση και την ενίσχυση της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών.

Σύμφωνα με την ίδια, μέσα από τη συνεργασία με το «Όραμα Ελπίδας» επιδιώκεται η αύξηση του αριθμού των Ελλήνων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη αναζήτησης συμβατών μοσχευμάτων από το εξωτερικό.

«Θα ήθελα να πολιτευτώ ξανά»

Η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία ήταν υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023, δήλωσε ότι επιθυμεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σημείωσε ότι τον ευχαρίστησε για τη στάση του μετά την επίθεση και του γνωστοποίησε ότι παραμένει διαθέσιμη ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

«Θέλω, θα ήταν μεγάλη μου τιμή να πολιτευτώ ξανά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να συνεχίσει να συμβάλλει, όπως είπε, στην προσπάθεια για μια Ελλάδα με ευρωπαϊκή προοπτική και ισχυρή διεθνή παρουσία.

Σε ερώτηση για το εάν θα μπορούσε να είναι υποψήφια με σταυρό προτίμησης ή να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, παρέπεμψε την τελική απόφαση στον πρωθυπουργό.

Τόνισε πάντως ότι η εκλογή με σταυρό προτίμησης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, καθώς σημαίνει ότι οι ίδιοι οι πολίτες επιλέγουν και εμπιστεύονται έναν υποψήφιο για να τους εκπροσωπήσει.

«Έχω μάθει να αγωνίζομαι. Έχω μάθει να προσπαθώ με αξιοπρέπεια και υπερήφανα να διεκδικώ πράγματα. Δεν θεωρώ ότι τίποτα μας δίνεται εύκολα, τίποτα δεν μας χαρίζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Μετά το τελευταίο δολοφονικό χτύπημα που δεχτήκαμε, να ξέρετε ότι νιώθω ακόμα πιο δυνατή και ακόμα πιο σίγουρη ότι μπορώ κι εγώ να βοηθήσω με τις δυνάμεις μου σε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε για όλους εμάς, για τη χώρα μας».

«Η ποινική διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά»

Κλείνοντας, η κ. Νέστορα αναφέρθηκε εκ νέου στις εξελίξεις γύρω από την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, μετά την κλήση των κατηγορουμένων για συμπληρωματικές απολογίες.

«Θα συνεχιστεί η ποινική διαδικασία κανονικά, εφόσον έχουν ζητηθεί συμπληρωματικές απολογίες», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους κατοίκους της Κρήτης που δοκιμάζονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, στέλνοντας τις ευχές της και υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης.

«Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Συνεπώς θα πρέπει όλοι να είμαστε προσηλωμένοι, να έχουμε κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος για να πάμε μπροστά ως κοινωνία, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον όταν αυτό χρειάζεται», ανέφερε.