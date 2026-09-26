Α. Νέστορα για Παύλο Μπακογιάννη: «Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Αντιστέκεται»

Η κ. Νέστορα σημείωσε ότι η μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη «παραμένει ζωντανή», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ακόμη και σήμερα καταγράφονται «βίαιες, χυδαίες και τρομοκρατικές συμπεριφορές», τις οποίες, όπως ανέφερε, γνωρίζει πλέον και προσωπικά.

Όπως τόνισε, είναι «πιο επιτακτικό από ποτέ» να δημιουργηθεί ένας «αδιαπέραστος φραγμός» απέναντι σε κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο μια ημέρα μνήμης, αλλά υπενθύμιση για την ανάγκη υπεράσπισης της Δημοκρατίας.

«Απέναντι στη βία, το φόβο και την τρομοκρατία δεν χωρά εφησυχασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας σε υπεράσπιση της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και του διαλόγου «με ψυχραιμία, ενότητα και αποφασιστικότητα».

Καταλήγοντας, η Αφροδίτη Νέστορα έγραψε: «Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Αντιστέκεται».