Α. Λοβέρδος για επίθεση στον Αδ. Γεωργιάδη: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το καρκίνωμα-Ο τραμπουκισμός δεν είναι πολιτική πράξη

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ο τραμπουκισμός είναι καρκίνωμα. Δεν είναι πολιτική πράξη. Είναι ωμή βία.

Όποιος επιτίθεται, χτυπά, βρίζει είναι κακοποιός, ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή άλλων ιδιοτήτων. Καμία ιδεολογία, καμία πολιτική διαφωνία, καμία κοινωνική ένταση δεν μετατρέπει την επίθεση σε δικαιολογημένη πράξη.

Τα έχω περάσει και ξέρω.

Η επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη είναι αδιανόητη. Δεν χωρά αστερίσκους, δεν χωρά συμψηφισμούς, δεν χωρά μισόλογα. Η βία κατά ενός εκλεγμένου πολιτικού προσώπου είναι βία κατά της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας.

Και δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι κρίκος σε μια αλυσίδα ανοχής, σιωπής και υπόγειας νομιμοποίησης. Κάθε φορά που η κοινωνία κάνει πως δεν βλέπει, κάθε φορά που κάποιοι «καταδικάζουν, αλλά», το καρκίνωμα απλώνεται.

Όσοι καταδικάζουν αλλά βάζουν κι ένα «όμως», υποθάλπτουν την κατάσταση. Το «όμως» γίνεται άλλοθι. Γίνεται σιωπηρή συνενοχή. Γίνεται λίπασμα για την επόμενη επίθεση.

Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το καρκίνωμα. Οριστικά. Χωρίς φόβο, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ιδεολογικά φίλτρα. Η βία δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Έχει μόνο θύματα και θύτες.