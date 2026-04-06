Α. Κόστα: Μόνο η διπλωματία μπορεί να δώσει λύση στις ρίζες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα φέρει ειρήνη, τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσο τέλος στις ιρανικές επιθέσεις και αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Μετά από πέντε εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι σαφές ότι μόνο μια διπλωματική λύση μπορεί να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης», αναφέρει ο Αντόνιο Κόστα.

«Κάθε στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, ιδίως ενεργειακών εγκαταστάσεων, είναι παράνομη και απαράδεκτη. Αυτό ισχύει για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και ισχύει παντού. Ο ιρανικός άμαχος πληθυσμός είναι το κύριο θύμα του ιρανικού καθεστώτος και θα ήταν και το κύριο θύμα μιας περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης», συμπληρώνει ο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα στην πρόσφατη τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ιράν, Δρ Πεζεσκιάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ιράν να τερματίσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον χωρών της περιοχής και να επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση δεν θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και ειρήνη. Μόνο οι διαπραγματεύσεις μπορούν να το πετύχουν, ιδίως οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των περιφερειακών εταίρων», καταλήγει ο Αντόνιο Κόστα.