Α. Κόστα: Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε άλλους για να ερμηνεύσουμε τα ρωσικά μηνύματα

H ΕΕ «δεν είναι και δεν σκοπεύει να είναι μεσολαβητής» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ «είναι στο πλευρό της Ουκρανίας» και θα συνεχίσει να τη στηρίζει «κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά τον πόλεμο».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επαφές με τη Μόσχα, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Α. Κόστα ανέφερε ότι «δυστυχώς δεν έχουμε αξιόπιστα σημάδια από τη Ρωσία ότι θέλει να συμμετάσχει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις προς το παρόν».

Εξήγησε ωστόσο ότι μέσω του γραφείου του επιδιώκει να διατηρεί έναν διπλωματικό δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσία, καθώς «δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε άλλους για να ερμηνεύσουμε τα ρωσικά μηνύματα» και «η ΕΕ πρέπει να μπορεί να μεταφέρει απευθείας τις δικές της θέσεις στη Μόσχα».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ακόμη ότι δεν υπάρχει «καμία αντίφαση» ούτε «ανταγωνισμός» μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται στις προσπάθειες για ειρήνη, καθώς οι ρόλοι τους είναι συμπληρωματικοί. Υπογράμμισε ότι «μόνο η Ουκρανία μπορεί να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Ουκρανίας», ενώ ο «συνασπισμός των προθύμων» μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στις εγγυήσεις ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της ΕΕ, τόνισε ότι αυτά «θα πρέπει να τα υπερασπίζονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σύμφωνα με τις συνθήκες».

Ο Α. Κόστα διαβεβαίωσε επίσης ότι συνεργάζεται στενά με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι «η Ούρσουλα και εγώ εργαζόμαστε πάντα ως ομάδα».

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η Ουκρανία θέλει ειρήνη και η Ευρώπη θέλει ειρήνη», ενώ «η μόνη που επιλέγει σταθερά τη βία είναι η Ρωσία». Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι «ένας από τους αρχιτέκτονες μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», με την Ουκρανία «στη θέση του οδηγού» και την ΕΕ να στέκεται στο πλευρό της.

Η πρόεδρος της Επιτροπής εκτίμησε ότι «αργά ή γρήγορα» η Ρωσία θα αναγκαστεί να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κυρίως λόγω της πίεσης από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, και υπογράμμισε την ανάγκη για «ένα ενωμένο ευρωπαϊκό μήνυμα προς τον Πρόεδρο Πούτιν». Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία της με τον Αντόνιο Κόστα και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επίτευξη του στόχου αυτού.