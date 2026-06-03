Α. Γεωργιάδης: Ο Ν. Ανδρουλάκης έκανε διαρροή για να μην πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου

Σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε τη διαρροή του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εκδήλωση που βρέθηκε από κοινού με τον Νίκο Ανδρουλάκη το βράδυ της Τρίτης και που το ΠΑΣΟΚ θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο υπουργός Υγείας «Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο» ενώ καταλήγει τονίζοντας ότι «ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ του Αλέξη Τσίπρα θεώρησε σημαντικότερη την φωτό από τα 50 χρόνια «Μασούτης» και έκανε διαρροή μήν τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου…σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος…»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη