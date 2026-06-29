Α. Γεωργιάδης: Είμαστε δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς

Όσα έχουμε ήδη κάνει, έχουν δείξει ότι το Υπουργείο Υγείας όταν λέει ότι ενδιαφέρεται για την άνοδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών θεραπείας στους οικολογικούς ασθενείς, το εννοεί.

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε ο υπουργός Υγείας Α.Γεωργιάδης τον χαιρετισμό του στο συνέδριο που οργανώνει στην Αθήνα η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ.

«Έχουμε οικοδομήσει μεταξύ μας, πιστεύω, μια ειλικρινή, αλλά το κυριότερο εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία. Δεν θέλω να μείνω σε αυτά που κάναμε, τα ξέρετε, και τις πλατφόρμες και όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις, τις οποίες πήραμε από κοινού και υλοποιήσαμε με την ΕΛΛΟΚ», ανέφερε.

Όπως είπε από όλες τις δράσεις ξεχωρίζει το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και από τις καινούριες πλατφόρμες για τους ογκολογικούς ασθενείς το πρόγραμμα Οίκοθεν, «που νομίζω ότι έχει αλλάξει πολύ τον τρόπο χορήγησης θεραπειών σε χρονίους οικολογικούς ασθενείς με έναν τρόπο πολύ εντυπωσιακό. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που είδα στη ζωή μου, που στα ερωτήματα που στείλαμε για τον βαθμό αποδοχής είχε 100% αποδοχή.

Δεν έχω ξαναδείξει το 100%. Πάντα ακόμα και τα πολύ επιτυχημένα προγράμματα 70%, 80%, 90%. Το 100% δεν το έχω ξαναδεί», είπε.

Επίσης, αναφέρθηκε στην κατ’ οίκον αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους, μια μεταρρύθμιση που επίσης συνέβαλε στο να μειωθεί πολύ η ταλαιπωρία, όπως τόνισε.

«Ολοκληρώνονται τώρα και οι διαπραγματεύσεις για τους βιοδείκτες για να λειτουργήσουν επιτέλους. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι για το μέλλον. Το εθνικό σχέδιο δράσης έχει έρθει η ώρα να υλοποιηθεί. Η ομάδα εργασίας την οποία ετοιμάζουμε θα έχει επικεφαλής τον κύριο Καπετανάκη, στον οποίο αναθέτω και την ευθύνη να κάνει και τη σύνθεση του.

Το εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο πρωτίστως αφορά εσάς και δευτερευόντως αφορά εμάς, τους πολιτικούς», επισήμανε ο Α. Γεωργιάδης.

‘Αρα εδώ ερχόμαστε – όπως είπε – να κάνουμε κάτι που μακροπρόθεσμα θα επηρεάσει τη δική σας ζωή και τις οικογένειές σας και θα συντονίσει διυπουργικά, όχι μόνο την παρούσα κυβέρνηση, αλλά και τις κυβερνήσεις που θα έρθουν στο μέλλον σε ένα κοινό στόχο. «’Αρα, κατά βάση αυτοί που πρέπει να μας πουν τι θα κάνουμε, είστε εσείς. Αυτό το νόημα έχει αυτή μου η απόφαση».

Πιστεύω να είμαστε έτοιμοι στο μέλλον να τα υπογράψουμε. Έχουμε ένα διαδικαστικό θέμα και είναι μία από τις αλλαγές του Υπουργείου Υγείας που περιμένουμε να δει το ΦΕΚ του νέου γενικού γραμματέα.

Αλλά προχωράμε εντός των επομένων ημερών και σε αυτό και πιστεύω ότι θα κάνουμε αρκετά πράγματα που θα μας κάνουν επίσης πολύ περήφανους στο μέλλον, κατέληξε ο υπουργός Υγείας.